Mednarodni industrijski sejem, ki je eden najpomembnejših industrijskih dogodkov v širši regiji, bo od 14. do 17. aprila na Celjskem sejmu in odslej vsako leto. V ospredju bodo digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, različne tehnologije obdelave materialov, vzdrževanje, industrijska logistika, aktualne energetske rešitve in trajnost ter tudi krožno gospodarstvo.

Vodja projekta Mednarodni industrijski sejem Špela Peras Podpečan je pred začetkom sejma dejala, da so se odločili ta sejem pripraviti odslej vsako leto, ker se industrija razvija zelo hitro, tehnologija, procesi in izzivi so vsako leto novi, sejem pa mora biti aktualen. Poudarila je, da si želijo, da sejem ni le razstavni dogodek: »Temveč da ga razvijamo v celovito platformo za povezovanje industrije, izmenjavo znanja, predstavitev inovacij ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.«