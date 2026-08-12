Meduze spet ustavile tri reaktorje jedrske elektrarne Gravelines

Množičen prihod meduz je znova posegel v delovanje ene največjih jedrskih elektrarn v zahodni Evropi. EDF zagotavlja, da jedrska varnost ni bila ogrožena, dogodek pa opozarja na občutljivost obalne energetske infrastrukture za spremembe v morskem okolju. Zaradi velikega dotoka meduz sta se v ponedeljek samodejno ustavila tretji in četrti reaktor, skladno z varnostnimi postopki elektrarne. Upravljavci so preventivno ustavili še drugi reaktor in moč prvega zmanjšali na polovico. Peti reaktor je bil že ustavljen zaradi načrtovanih vzdrževalnih del, šesti pa je ostal priključen na električno omrežje. Po navedbah EDF dogodek ni imel posledic za varnost elektrarne, zaposlene ali okolje. Šest reaktorjev ob Severnem morju Elektrarna Gravelines stoji ob obali Severnega morja v departmaju Nord, ...