Meja med bankami in fintechi vse bolj zabrisana

Banka Intesa Sanpaolo je kot prva tradicionalna banka v Sloveniji uvedla možnost popolnoma digitalnega odprtja bančnega računa, brez videoklica in obiska poslovalnice, so ta teden v Ljubljani povedali predstavniki banke.

Govorci so pri tem izpostavili vpliv sodobnih tehnologij, kot je umetna inteligenca, na nadaljnji razvoj bančništva ter nakazali, da je ločnica med bankami in tehnološkimi podjetji vse bolj zabrisana. Fintechi so sicer hitrejši, nimajo pa kapitala in bančnih izkušenj na področju regulative.

Luka Godnič, izvršni direktor Intese Sanpaolo, je pokazal, kako stranka lahko odpre bančni račun digitalno. Fotografiji Jože Suhadolnik

Tehnologija se v bančništvu razvija hitro. Banka Intesa Sanpaolo je prvi videoklepet strankam omogočila leta 2008, sledili so nadgrajevanje tehnologije in regulacije. Zdaj stranka lahko račun odpre digitalno. »Kot prva tradicionalna banka na slovenskem trgu omogočamo, da stranka lahko odpre račun popolnoma digitalno, brez obiska poslovalnice, brez papirjev, brez videoidentifikacije,« je na dogodku Vpogled v prihodnost digitalnega bančništva v Ljubljani dejala predsednica uprave Intesa Sanpaolo Bank Mojca Kovač. Za odprtje računa posameznik tako potrebuje pametni telefon in aplikacijo banke, biometrično osebno izkaznico, v okviru postopka odpiranja računa pa mora narediti tudi fotografijo svojega obraza (tako imenovan selfi), sta pojasnila Kovačeva in izvršni direktor Intese Sanpaolo Bank Luka Godnič. Za prvo sklenitev osnovnega limita oziroma potrošniškega kredita je še vedno nujen obisk poslovalnice, kar je po besedah Kovačeve posledica slovenske zakonodaje. »Regulatorni okvir na slovenskem trgu je nekoliko drugačen od evropskega, in če bomo želeli biti konkurenčni tudi v bančnem sektorju, bomo potrebovali regulativo, ki bo tudi slovenskim bankam omogočala, da delno lahko predstavijo do uporabnikov prijaznejše izkušnje,« je pojasnila.

Fintechi kot spodbuda

V Sloveniji bankam s sedežem pri nas še do sprememb zakonodaje ni bilo omogočeno, da bi lahko izpeljale identifikacijo stranke v celoti prek digitalnega kanala, brez kakršnekoli videoidentifikacije, je spomnila Mojca Kovač. To možnost so tako zagotavljale le neobanke, kot sta Revolut in N26. Prav tovrstni fintechi so po njenih besedah precej vplivali na delovanje tradicionalnih bank in pripomogli k razvoju celotne panoge. Po njenih besedah so povečali pričakovanja strank in pokazali, da so finančne storitve lahko preprostejše. Vendar inovativnost nikoli ni na prvem mestu, ampak je vedno varnost, je poudarila.

Intesa Sanpaolo Bank predstavitev digitalnega odpiranja računa 5.10.2026 Ljubljana Slovenija Fotografiji Jože Suhadolnik

Predstavnik divizije mednarodnih bank Intesa Sanpaolo Andrea Rigamonti pa je dejal, da prihodnost bančništva ni v tehnologiji, ampak v tem, kaj tehnologija omogoča. Komunikacija bank s strankami se je že spremenila, spremenil se je tudi pristop k upravljanju premoženja. V skupini Intesa Sanpaolo so v okviru zadnjih dveh poslovnih načrtov v tehnološke rešitve vložili približno 10,2 milijarde evrov, je še dejal Rigamonti. Po njegovih besedah ni veliko podjetij, ki bi toliko vložila v digitalizacijo. Del teh vlaganj je tudi umetna inteligenca, Intesa Sanpaolo pa ima na tem področju 150 projektov.

Strokovnjak za digitalne tehnologije v svetovalnem podjetju McKinsey & Company Giulio Romanelli je poudaril, da tehnologija sama po sebi ne poganja konkurenčne prednosti, ampak jo krepijo banke, ki so sposobne povezati različne tehnološke komponente v rešitve, ki bolje služijo svojim strankam.