Menedžer leta: Slovenci bi se morali nehati kregati, pa bi bili uspešnejši

Tomaž Kmecl priznanje za menedžerja leta pripisuje predvsem rezultatom: 600.000 evrov prodaje na zaposlenega in 300.000 evrov dodane vrednosti označuje kot dosežek, ki je izjemen tudi v svetovnem merilu. »Imeti pol milijona ali pa 600.000 evrov prodaje na zaposlenega in 300.000 evrov dodane vrednosti je tudi v svetovnem merilu izjemno dober rezultat. To so rezultati, ki jih trenutno dosega industrija polprevodnikov.« Pri tem opozarja, da bilanca pokaže le končni izid, ne pa tudi poti, discipline in odločitev, ki vodijo do takšnih številk. V ospredju pogovora je tudi eksplozija povpraševanja po transformatorjih, ki jo poganjajo zeleni prehod, elektrifikacija in rast podatkovnih centrov. Kmecl poudarja, da podjetje ni zraslo zgolj zaradi trga, temveč tudi zaradi lastne strategije, hkrati ...