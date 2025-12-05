  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Od anten v Mengšu do globalnega igralca

    Skupina DiscoverIE s sedežem v Surryu, ki načrtuje prevzem Trival Antene iz Mengša, proizvaja prilagojene elektronske komponente.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    STA
    5. 12. 2025 | 14:46
    5. 12. 2025 | 15:11
    2:49
    A+A-

    Britanska skupina DiscoverIE bo, če bodo poslu prikimali pristojni organi, prevzela mengeškega proizvajalca anten in antenskih stebrov Trival Antene. Kupnina lahko doseže skoraj 52,7 milijona evrov, je skupina objavila na spletni strani.

    Kupnina je sestavljena iz osnovnega plačila v višini 45,5 milijona evrov, sklad Alfi, ki prodaja mengeško družbo, pa bo v letu po koncu transakcije upravičen še do 1,65 milijona evrov, če bo Trival dosegel določeno uspešnost. Še 5,5 milijona evrov znaša variabilno plačilo, odvisno pa bo od Trivalovega poslovanja do konca marca 2028.

    Podjetje Trival Antene, ki je lani imelo 12,7 milijona evrov prihodkov in 4,9 milijona evrov čistega dobička, je bilo ustanovljeno leta 1965, danes pa je prisotno na približno 70 trgih. Njegove antene se uporabljajo predvsem v kopenskih obrambnih aplikacijah, vključno z ročnimi, nahrbtnimi, mobilnimi in fiksnimi radijskimi komunikacijskimi sistemi. Sklad Alfi ima v njem od julija 2017 neposredno 51,47-odstotni delež, preostanek je lastni delež.

    »Veseli smo, da Trival prehaja v roke evropskega kupca, ki mu bo omogočil nadaljnjo rast in dostop do širokega nabora globalnih kupcev in s tem krepil dodano vrednost in nadaljnji razvoj,« je portal Finance.si povzel Toneta Pekolja iz Alfija. DiscoverIE mora pridobiti še soglasja regulatorjev. V družbi računajo, da bodo dovoljenja pridobili do konca leta.

    Skupina DiscoverIE s sedežem v Surryju oblikuje in proizvaja prilagojene elektronske komponente, predvsem za industrijske aplikacije. Ustanovljena je bila leta 1986, zaposluje približno 4500 ljudi in je prisotna v približno 20 državah. V skupini napovedujejo, da bo podjetje Trival Antene ohranilo svojo blagovno znamko.

    V zadnjem poslovnem letu do konca 31. marca je skupina ustvarila 482 milijonov evrov prihodkov in nekaj manj kot 70 milijonov evrov dobička. Kot je dejal glavni izvršni direktor Nick Jefferies, bodo s prevzemom slovenske družbe pridobili še eno visokokakovostno podjetje.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

    Sekretar sindikata gasilcev David Švarc od ZSSS prejel opozorilo pred odpovedjo

    Švarc je v zadnjih mesecih javno nastopal proti pokojninski reformi, ki jo je ZSSS podprla.
    5. 12. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZDA

    Netflix za 62 milijard evrov kupil Warner Bros.

    Skupni vpliv prevzema pomeni velik strateški premik moči v zabavni industriji.
    5. 12. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Dobra novica

    V Zlatorog se vrača klubska legenda

    Najuspešnejši slovenski rokometni klub Celje Pivovarno Laško bo v novi sezoni okrepil dolgoletni reprezentant Gašper Marguč, ki se bo pridružil bratu Maiju.
    Peter Zalokar 5. 12. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Od anten v Mengšu do globalnega igralca

    Skupina DiscoverIE s sedežem v Surryu, ki načrtuje prevzem Trival Antene iz Mengša, proizvaja prilagojene elektronske komponente.
    5. 12. 2025 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Sorojenci v športu

    Dinastija Prevc z edinstvenim podvigom

    Bratje in sestre so od nekdaj med slovenskimi aduti za kolajne. Jan Oblak kapetan nogometašev, Teja Oblak košarkaric. Gogi in Zoki, fenomen bratov Marguč ...
    Peter Zalokar 5. 12. 2025 | 14:44
    Preberite več
