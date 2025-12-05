Od anten v Mengšu do globalnega igralca

Britanska skupina DiscoverIE bo, če bodo poslu prikimali pristojni organi, prevzela mengeškega proizvajalca anten in antenskih stebrov Trival Antene. Kupnina lahko doseže skoraj 52,7 milijona evrov, je skupina objavila na spletni strani.

Kupnina je sestavljena iz osnovnega plačila v višini 45,5 milijona evrov, sklad Alfi, ki prodaja mengeško družbo, pa bo v letu po koncu transakcije upravičen še do 1,65 milijona evrov, če bo Trival dosegel določeno uspešnost. Še 5,5 milijona evrov znaša variabilno plačilo, odvisno pa bo od Trivalovega poslovanja do konca marca 2028.

Podjetje Trival Antene, ki je lani imelo 12,7 milijona evrov prihodkov in 4,9 milijona evrov čistega dobička, je bilo ustanovljeno leta 1965, danes pa je prisotno na približno 70 trgih. Njegove antene se uporabljajo predvsem v kopenskih obrambnih aplikacijah, vključno z ročnimi, nahrbtnimi, mobilnimi in fiksnimi radijskimi komunikacijskimi sistemi. Sklad Alfi ima v njem od julija 2017 neposredno 51,47-odstotni delež, preostanek je lastni delež.

»Veseli smo, da Trival prehaja v roke evropskega kupca, ki mu bo omogočil nadaljnjo rast in dostop do širokega nabora globalnih kupcev in s tem krepil dodano vrednost in nadaljnji razvoj,« je portal Finance.si povzel Toneta Pekolja iz Alfija. DiscoverIE mora pridobiti še soglasja regulatorjev. V družbi računajo, da bodo dovoljenja pridobili do konca leta.

Skupina DiscoverIE s sedežem v Surryju oblikuje in proizvaja prilagojene elektronske komponente, predvsem za industrijske aplikacije. Ustanovljena je bila leta 1986, zaposluje približno 4500 ljudi in je prisotna v približno 20 državah. V skupini napovedujejo, da bo podjetje Trival Antene ohranilo svojo blagovno znamko.

V zadnjem poslovnem letu do konca 31. marca je skupina ustvarila 482 milijonov evrov prihodkov in nekaj manj kot 70 milijonov evrov dobička. Kot je dejal glavni izvršni direktor Nick Jefferies, bodo s prevzemom slovenske družbe pridobili še eno visokokakovostno podjetje.