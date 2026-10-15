Mercator bo logistični center gradil v Zalogu

Trgovska družba Mercator bi, kot kaže, po dolgih letih vendarle lahko dobila težko pričakovani logistični center. Kot je v pogovoru za Sobotno prilogo Dela, ki ga bomo na spletu objavili jutri, povedal glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško tega centra ne bodo gradili v ljubljanskem BTC, kot je bilo sprva načrtovano. Povedal je tudi zakaj in kje bodo torej gradili nov logistični center.

Mercator gradnjo logističnega centra načrtuje že več let. Sedanja logistika je namreč razpršena na šest centrov na različnih lokacijah po Sloveniji, kar zvišuje stroške in zmanjšuje učinkovitost te trgovske družbe, ki je v lasti hrvaške Fortenove.