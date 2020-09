Mercator korak bliže prenosu na Fortenovo

Prenos do konca leta

Vračilo delnic

Ljubljana – Fortenova je korak bliže prenosu deleža v Mercatorju iz Agrokorja v svojo last. Evropska komisija je namreč odobrila namero o koncentraciji, v okviru katere bo Skupina Fortenova pridobila obvladovanje družbe Poslovni sistem Mercator, so sporočili iz najboljšega soseda.Kot so pojasnili, je za ozemlja Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije bila koncentracija priglašena pri pristojnih lokalnih organih za regulacijo tržne konkurence in vsi nacionalni organi, razen Komisije za zaščito konkurence Republike Srbije, so doslej odobrili koncentracijo.»Veseli nas odločitev evropske komisije, da odobri prenos Mercatorja z Agrokorja na Skupino Fortenova. V kratkem pričakujemo tudi odobritev srbske komisije. To je odprlo pot za prenos Mercatorja do konca tega leta, s čimer bo Skupina Fortenova z letom 2021 lahko začela delovati na trgu kot enotna regionalna skupina, katere poslovanje je v interesu vseh deležnikov – od zaposlenih prek dobaviteljev in delničarjev do celotnega gospodarskega okolja, tako v posameznih državah kot v celotni regiji,« je pri tem izjavilglavni izvršni direktor Skupine Fortenova. Ta je, kot je znano, naslednica propadlega Agrokorja, na katero je nasedli hrvaški koncern že prenesel večino zdravih družb.Pri prenosu na Fortenovo gre za 70-odstotni delež slovenske trgovske družbe, ki je zdaj v lasti Agrokorja. Za prenos mora Mercator pridobiti tudi soglasje vseh bank upnic, ki jih je okoli 50, med njimi tudi državni SID banka in NLB. Kako daleč so s pridobivanjem teh soglasij, v Mercatorju ne komentirajo. Znano pa je, da se je gospodarski ministerzavzemal za to, da bi državni upniki dali soglasje šele po tem, ko bi jim uspelo slovenskim dobaviteljem zagotoviti ustrezen položaj pri poslovanju z Mercatorjem.Fortenova je prenos Mercatorja načrtovala že lani, a se je najprej zapletalo s pridobivanjem soglasja bank upnic, nato pa je slovenska Agencija za varstvo konkurence Agrokorju konec leta zasegla delnice Mercatorja , da bi s tem zavarovala še neplačano globo zaradi nepriglašene koncentracije v družbi Costella. Vrhovno sodišče je letos poleti zaseg delnic razveljavilo, kar je hrvaški strani odprlo pot za prenos.Predsednik uprave Mercatorjaje pri tem dejal, da bo močan lastnik Mercatorju omogočal nadaljnjo rast in razvoj ter podprl strateške projekte Mercatorja, vključno s 130-milijonsko naložbo v nov logistični center v Ljubljani. Kot je znano, naj bi ta zrasel v Ljubljanskem BTC, trgovski družbi pa naj bi po grobih ocenah mesečne logistične stroške znižal za milijon evrov. V Mercatorju pojasnjujejo, da so trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.