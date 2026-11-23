Mercator je, kot kaže, po več letih racionalizacije poslovanja in celo zapiranja trgovin, pred večjim naložbenim ciklom. Že prihodnje leto načrtujejo prenovo in celo odpiranje novih trgovin, po pridobitvi dovoljenj in izvedbi del, pa naj bi v bližini Ljubljane postavili nov trgovski center, na dveh lokacijah logistični center, načrtujejo pa tudi selitev v novo poslovno stavbo. Sestrska družba Mercatorja v okviru skupine Fortenova FNG Property, je z občino Dobrova - Polhov Gradec po poročanju portala N1 sklenila pogodbo, da bo na njenem zemljišču zgradila trgovski center, kjer bo glavni najemnik Mercator, v njem bodo pa tudi druge vsebine. V Mercatorju so nam to potrdili, vendar vrednosti naložbe ne razkrivajo. Občinski projekt Slovenski trgovec načrtuje tudi prenovo trgovin in celo ...