Mercator po treh mesecih z dobičkom

Skupina Mercator je v prvih treh mesecih letos prihodke od prodaje medletno povečala za šest odstotkov, tako da so dosegli 530 milijonov evrov. Na rast je delno vplivala tudi nakupovalna mrzlica pred razglasitvijo epidemije.Ob tem je še treba dodati, da je trgovec prilagodil računovodske standarde in za del opravljenih posredniških storitev prikazuje zgolj neto provizije. Ob upoštevanju enakih standardov v obeh letih so se prihodki povečali za več kot desetino, pri čemer so se prihodki v trgovini na drobno povečali za 14 odstotkov.Trgovec je v Sloveniji prihodke od prodaje povečal za desetino. Najbolj, za več kot šestino so se ...