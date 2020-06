Mercator pripravlja izdajo obveznice za poplačilo dolga

Ljubljana – Mercator se pripravlja na izdajo obveznice, s katero bi poplačali banke upnice. Postopek po naših neuradnih informacijah vodi investicijska družba JP Morgan, obveznica pa bi lahko bila izdana do konca leta. Refinanciranje je nujno, saj trgovcu prihodnje leto zapade dolg do bank. Poleg tega bi si Mercator s tem lahko olajšal prenos s propadlega Agrokorja na skupino Fortenovo.Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je prejšnji mesec v intervjuju za Bloomberg povedal, da za refinanciranje okoli 450 milijonov evrov dolga potekajo pogovori z bankami, odprte pa so vse možnosti, »tudi potencialna izdaja obveznice«. ...