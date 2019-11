Mercator stavi na priočne trgovine

Kako poslovanje komentira predsednik uprave

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih devetih mesecih povečali za 1,6 odstotka glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,64 milijarde EUR. Družba Poslovni sistem Mercator je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila rast prihodkov od prodaje v višini kar 5,6 odstotka, znašali so 929 milijonov evrov. Prihodki od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno so se v družbi Poslovni sistem Mercator povečali za kar 4,7 odstotka in so v obdobju prvih devetih mesecev 2019 znašali 691,4 milijonov evrov, čisti dobiček pa se je na ravni celotne družbe povečal za 7,6 odstotka oziroma za 1,1 milijona evrov glede na enako obdobje preteklega leta, so sporočili iz Mercatorja.»Strategija trategija, s katero Mercator poudarja sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji, nove komercialne platforme in novi, inovativni koncepti trgovine, ki so usmerjeni v priročne formate trgovin, povišujejo konkurenčnost Mercatorja in očitno dajejo dobre rezultate poslovanja«, je poudaril, predsednik uprave Skupine Mercator.Neto finančni dolg se je na dan 30. 9. 2019 v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal kar za 18,1 odstotkov, so sporočili. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tako neto finančni dolg znižal za 139,4 milijona EUR. Razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA (približek denarnega toka) je bilo na dan 30. 9. 2019 5,8-kratno, kar pomeni, da je za 21,8 odstotka nižje kot v enakem obdobju preteklega leta.