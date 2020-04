Mercator z višjimi prihodki in dobičkom

Skupina Mercator je lani ustvarila za 2,138 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,8 odstotka več kot leto prej. Čisti poslovni izid je znašal 4,7 milijona evrov, kar je skoraj trikrat več kot leto prej, so sporočili iz Mercatorja.



Skupina je v trgovini na drobno, ki je osnovna dejavnost, ustvarila 1,7 milijarde evrov oziroma 2,2 odstotka več kot leto prej.



Skupina Mercator je znižala svojo zadolženost, saj je neto dolg v primerjavi z normalizirano EBITDA padel iz 7,2-kratnika na 5,2-kratnik. Letno poročilo Mercatorja po novem standardu upoštevajo najemnine iz naslova poslovnega najema kot finančni dolg. Brez vpliva najemnin je neto finančni dolg padel pod 600 milijonov evrov, kar je najmanj v zadnjih 12 letih.



Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je poudaril: »Rezultati poslovanja v letu 2019 so predvsem posledica uveljavljanja nove poslovne strategije. Skupina Mercator bo tudi v prihodnje sledila svojim osnovnim strateškim usmeritvam. Mercator bo še vedno največji slovenski in regionalni trgovec, ki je najboljši lokalni trgovec na vseh svojih trgih.ž2 Dodal je, da je za nadaljevanje uspešnega razvoja Merctorja strateško pomembno, da se konča proces prenosa na Fortenova grupo in da se s tem Mercatorju zagotovi stabilnega lastnika, ki bo podprl razvoj Mercatorja v prihodnje.