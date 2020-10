Mercedes bi bil rad še bolj prestižen

Najbolj slavna avtomobilska znamka na svetu, Mercedes-Benz, se tako kot mnoga imena v industriji ubada s prestrukturiranjem, med drugim se želi bolj osredotočiti na najbolj prestižne izdelke, ki po njihovem mnenju prinašajo največ zaslužka.



Kot je na predstavitvi nove strategije povedal prvi mož njihove matične skupine Daimler Ola Kaellenius, bodo spremenili strategijo zadnjih nekaj let, ko so precej zasledovali količino in se predvsem osredotočili na najbolj donosne tržne segmente. Kot je dejal, sta najmanjša modela razreda A in B sicer poživila znamko, a da to ni smer, v katero bodo v prihodnje vlagali glavno pozornost. Ta da bo namenjena izdelkom, ki stanejo po 150.000 evrov ali več (izvedbe AMG, maybach, razred G), katerih prodajo naj bi pospešili in jim dodali električne izvedbe.



Pri Mercedesu seveda niso pozabili omeniti, da imajo tako kot mnogi tekmeci velike električne načrte in da želijo postati v tem pogledu vodilni na svetu, v letu 2021 bodo predstavili štiri nove električne modela podznamke EQ. Ceno baterije želijo z razvojem znižati pod sto evrov za kilovatno uro, pospešili bodo čas razvoja tudi najdražjih modelov, tako naj bi električna izvedba nove najbolj prestižne limuzine razreda S na trg pripeljala že prihodnje leto.



Po drugi strani nameravajo stroške znižati za 25 odstotkov, zmanjšujejo število zaposlenih, z doslej 300.000 naj bi jo zmanjšali za 10.000. Nekateri nemški mediji so govorili še o trikrat večji številki, česar pa v podjetju niso komentirali. Daimler je bil po letih orjaških dobičkov v zadnjih dveh četrtletjih v izgubi, samo v drugem kvartalu je minus znašal 1,9 milijarde evrov.