Mešani kazalniki, visoka pričakovanja rasti dobičkov

Ameriški delniški indeksi so teden končali brez jasne smeri, bili pa so še zmeraj visoko volatilni; Nasdaq je nekoliko izgubil, S&P 500 in Dow Jones pa malenkost pridobila. Trgovanje je precej zaznamovalo poročilo ministrstva za delo, iz katerega je bilo razvidno, da je ameriško gospodarstvo junija ustvarilo le 57.000 delovnih mest, kar je precej pod pričakovanimi 110.000 in predstavlja najmanj ustvarjenih delovnih mest po februarju lani. Stopnja brezposelnosti v ZDA se je sicer znižala na 4,2 odstotka, vendar so šibki podatki takoj zmanjšali verjetnost julijskega zvišanja ključne obrestne mere Feda. Zaupanje ameriških potrošnikov je še vedno zadržano; indeks Conference Board je junija znašal 91,2, pri čemer se je poslabšala predvsem ocena sedanjih razmer. Indeks predelovalnih dejavnosti PMI v ZDA je junija sicer upadel na 53,3, a še vedno ostaja, kar je pomembno, v območju gospodarske rasti. Na obvezniških trgih so se donosnosti državnih dolžniških vrednostnih papirjev zvišale, pri čemer zdaj desetletne obveznice prinašajo približno 4,57 odstotka na leto.

dobiček S&P500 Foto Zx Igd

Tudi evropski delniški trgi so bili podobni ameriškim, nekaj blago pozitivnih (Velika Britanija, Italija), nekaj pa blago negativnih (Francija, Nemčija, Španija). Ponovna eskalacija geopolitičnih konfliktov na Bližnjem vzhodu je med tednom zviševala ceno nafte, kar zaradi evropske energetske odvisnosti takoj povzroči strah pred morebitnimi inflacijskimi pritiski. Stopnja inflacije se je v evroobmočju junija sicer znižala na 2,8 odstotka, kar je manj od majskih 3,2 odstotka in pod prvotnimi pričakovanji trgov. To zmanjšuje pritisk na Evropsko centralno banko za zvišanje obrestnih mer, seveda ob pogoju stabilnih ali nižjih cen energentov. Nekaj optimizma evropskih vlagateljev so dodali tudi podatki iz Nemčije, kjer se je maloprodaja maja nepričakovano zvišala za 1,1 odstotka. Stopnja brezposelnosti v celotnem evroobmočju pa je ostala stabilna pri 6,2 odstotka.

Povsem drugačne so bile zgodbe na azijskih trgih. Na Japonskem je index Nikkei 225 izgubil nekoliko več kot dva odstotka zaradi unovčevanja dobičkov v tehnološkem sektorju. Sentimenta ni popravila niti domača anketa, ki je sicer pokazala najboljše poslovno razpoloženje med velikimi proizvajalci od leta 2018. Donosnost desetletnih japonskih državnih obveznic je zaradi fiskalnih skrbi in rasti cen energije narasla na 2,87 odstotka, jen pa je močno nihal blizu svojih najnižjih ravni v zadnjih štiridesetih letih. Precejšnje izgube je med tednom utrpel tudi korejski indeks Kospi, ki je zaradi močne zastopanosti tehnološkega sektorja in delnega dvoma o rezultatih podjetja Samsung, izgubil slabe štiri odstotke. Izgubam se ni izognila niti sosednja Kitajska, kjer pa je bilo nekaj znakov oživljanja in svetlih izjem mogoče zaznati v tehnološkem sektorju.

Sedanje dogajanje na svetovnih trgih izraža prehodno obdobje, čakajoč na objave poslovnih rezultatov, ki bodo morali izpolniti visoka pričakovanja. Po objavi FactSeta so pričakovanja analitikov glede dobičkov na delnico najvišja v zadnjih petih letih. Na ravni indeksa S&P 500 se pričakuje rast v višini izjemnih 23,3 odstotka. V primeru dejanske realizacija teh pričakovanj bi moral biti sentiment na trgih precej drugačen.