Mesec maj bo pokazal, kaj nas čaka

Tako kot večina stvari se je tudi avtomobilska dejavnost v obdobju izrednih razmer zaradi novega koronavirusa povsem ustavila. Zdaj se sprošča, vendar je težko pričakovati, da se bo hitro vrnila v stare tirnice. O aktualnih izzivih - zagotavljanju likvidnosti in pogledu naprej - kako in koliko se bodo kupovali avtombili - smo se pogovarjali z Danilom Ferjančičem, direktorjem podjetja Porsche Slovenija.Kako kot direktor pravzaprav delujete po dobrem mesecu izrednih razmer?Od 16. marca sem delal od doma, dobro je bilo v vsem tem morda to, da se mi ni bilo treba voziti, nekaj časa sem prihranil, kar je posebno zjutraj prijetno. Prvo ...