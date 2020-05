Mesec pohitel z novelo zakona za zaprtje trgovin ob nedeljah

Dolžnost države

Ljubljana –je držal prvomajsko obljubo: Levica je včeraj v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o trgovini, s katero naj bi vse večje prodajalne ostale ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte tudi po koncu epidemije. Predlagatelji pričakujejo, da bo predlog »glede na široko javno podporo ter podporo, ki so jo predlogu namenile najrazličnejše skupine, od predsednika vlade do predstavnikov verskih skupnosti, sprejet še pred poletjem«.Argumenti predlagateljev novele, ki so sledili pobudi prvaka Sindikata delavcev trgovine Slovenije, so že zimzeleni – pravica delavcev v trgovini do prostega časa, do prostega konca tedna, družinskega in socialnega življenja, omejevanje potrošništva –, zdaj so jim dodali še težke delovne razmere v trgovini in pavšalno ugotovitev, da smo po izkušnjah iz krize zaradi koronavirusa potrošniki pripravljeni in zmoremo opustiti nedeljsko nakupovanje.Pravijo, da bi omejitev obratovalnega časa lahko neposredno izboljšala življenje več kot 100.000 delavcem v dejavnosti, posredno pa bi bila koristna tudi za celotno družbo. Spomnili so na obljubo o skrbi za okolje, ki zahteva drugačno proizvajanje in trošenje. Vsak korak k zmanjšanju potrošnje ter spodbuda k drugačnemu preživljanju prostega časa je po mnenju Levice dolžnost držav, ki sebe definirajo kot trajnostne. Podaljševanje obratovalnega časa ne služi toliko potrošnikom ali javnemu interesu kot trgovcem in njihovi želji po dobičku. Seveda na plečih delavcev, utemeljujejo.Novela vsebuje le tri člene. Določa, da trgovec obratovalnega časa prodajaln ne sme imeti ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dneh. Dopušča pa tudi izjemo: da smejo biti takrat odprte le tiste prodajalne, ki ne merijo več kot dvesto kvadratnih metrov in so locirane na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic.Poznavalci političnega dogajanja so prepričani, da bo Mesec zbral dovolj glasov za potrditev predloga. Podporo največje koalicijske stranke SDS je že prejšnji teden napovedal premier Janez Janša, enako so se izrekli nekateri ministri in strankarski veljaki. Tudi opozicijska LMŠ zagovarja zaprtje, pri čemer »to ne sme postati izgovor za morebitna odpuščanja«. Prvak trgovskega sindikata Rožič se, kot je poudaril včeraj, ne boji, da bi sledilo odpuščanje redno zaposlenih, saj v trgovini zelo primanjkuje kadra. Stališče Levice je podprla tudi Cerkev v skupni izjavi največjih krščanskih verskih skupnosti v Sloveniji.Odzvalo se je tudi vodstvo Trgovinske zbornice Slovenije, ki je kot socialni partner s trgovskimi sindikati pred dvema letoma izpogajalo sedanjo ureditev. Pravi, da ne pozna razlogov, ki so vodili predlagatelja do posega v sedanjo ureditev obratovalnega časa prodajaln, »še posebno ne v teh zelo težkih časih, ko bi morali vse svoje sile, znanje in aktivnosti tako med predlagatelji kot tudi stroko prednostno usmeriti predvsem v pripravo ukrepov za izhod iz krize«. Dodaja, da bodo predlagane spremembe vplivale tudi na število zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki zaposluje več kot 110.000 delavcev, samo v maloprodaji skoraj 60.000.Zbornica že zbira stališča svojih članov do zaprtja trgovin ob nedeljah, upoštevajoč njihovo različno ponudbo in velikost.