Mesečni temeljni dohodek prejelo 32.015 samozaposlenih

»V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18. 4. 2020 vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava RS mesečni temeljni dohodek za marec do 25. 4. 2020. Na tej podlagi je finančna uprava danes izvedla nakazilo 32.015 upravičencem v skupnem znesku 11.205.250 evrov,« so sporočili iz Fursa.Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodkaje objavljen tukaj »V isti izjavi lahko upravičenci zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Izjavo se lahko na Finančno upravo RS pošlje le prek eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti,« so sporočili iz Fursa.