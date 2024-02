Mesto Metković doživlja gradbeni razcvet

Stanovanjska gradnja v mestu Metković cveti. Na območju mesta je aktivnih deset gradbišč stanovanjskih in poslovnih objektov. Gradijo se veliki stanovanjski kompleksi s tridesetimi in več stanovanji, a tudi manjši objekti, tako imenovane urbane vile, s tremi do petimi stanovanjskimi enotami.

Vse, kar je zgrajeno, se proda veliko prej, kot je stavba vseljiva. Ljudje kupujejo stanovanja že v tlorisih, takoj ko je zakopana prva lopata in postavljena tabla s splošnimi podatki o stavbi, izvajalcu in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, včasih celo pred tem. Cena za kvadratni meter novogradnje v Metkoviću je okoli 2000 evrov, kar je pravi drobiž v primerjavi s cenami v Splitu, Dubrovniku ali drugih mestih na dalmatinski obali, kjer kvadratni meter stanovanja presega tri tisoč evrov.

Toda Metković ni obala, ampak notranjost, zato so cene precej nižje, kar spet vzbuja veliko zanimanje kupcev. Metković lahko primerjamo, na primer, z Imotskim ali Vrgorcem, kjer je cena za kvadratni meter v novogradnji podobna, piše Dubrovački vjesnik. Stanovanjska gradnja v Metkoviću cveti tudi zaradi bližine Hercegovine, torej lege v obmejnem območju, zato mnogi državljani Hercegovine kupujejo stanovanja v Metkoviću, predvsem da bi pridobili naslov in kraj bivanja. Drugo dejstvo je bližina morja na obali Neretve, na koncu pa tudi samega Dubrovnika in Pelješca, še posebno po izgradnji Pelješkega mostu. Del kupljenih apartmajev v novogradnji oddajajo potencialnim turistom, kajtarjem in deskarjem, ki počitnice preživljajo na izlivu Neretve in prespijo v Metkoviću.

Dubrovnik je predrag

Tako kot je nižja cena za kvadratni meter, je nižja tudi cena najema, zato je za marsikoga ceneje, če najame stanovanje v Metkoviću, če je treba, pa se vozi v Dubrovnik. Veliko Neretvancev dela v Dubrovniku, večinoma v bolnišnici, na policiji ali carini. Pod nobenim pogojem ne razmišljajo o nakupu stanovanja v Dubrovniku, kjer je kvadratni meter tlakovanega parkirišča na dvorišču stavbe dražji od kvadratnega metra stanovanjske površine v Metkoviću. Pričakovati je, da se bo trend intenzivne stanovanjske gradnje nadaljeval prav zaradi tega. Na travnikih in njivah, kjer sta še pred kratkim rasla blitva in zelje, zdaj vse pogosteje vidimo gradbišča ali napise o prodaji stanovanj, čeprav temelji še niso postavljeni. Naprodaj so stanovanja, velika od 40 do 140 kvadratnih metrov, za vsak žep se nekaj najde, čeprav nam investitorji, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da so najboljša stanovanja od 50 do 60 kvadratnih metrov, tudi če so dvosobna, so takoj zakupljena.

Nekateri investitorji pa imajo »posle« sklenjene s poslovnimi bankami, ki potencialnim kupcem omogočajo stanovanjska posojila s pogojem, da ti vpišejo hipoteko na stanovanje ali del stavbe. Z eno besedo: nepremičninski trg, predvsem v novogradnjah na območju Metkovića, je v vzponu. Malo podjetniškega duha in lastništvo zemlje sta dovolj, da iz kmeta čez noč postaneš investitor.

V bistvu vse poteka po partnerskem principu: lastnik zemljišče odda gradbenemu podjetju, ki skupaj z njim postane formalnopravni investitor. Za preneseno zemljišče dobite več stanovanj, ki jih zelo hitro prodate, ker je povpraševanje veliko, in denar obdržite v žepu, torej investirate naprej v gradbeni sektor.