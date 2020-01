Mežiški Tab z Azijci še ni podpisal pogodbe

Mežica – V Tovarni akumulatorskih baterij Tab iz Mežice še niso podpisali pogodbe z azijskim partnerjem o vzpostavitvi proizvodnje litij-ionskih akumulatorjev v Sloveniji, čeprav so napovedovali, da se bo to zgodilo konec lanskega leta. Posel kljub temu ni padel v vodo.Gre za naložbo, vredno okoli 50 milijonov evrov, ki bo na Koroško sprva prinesla približno sto novih delovnih mest, kasneje še več. Tovarna akumulatorskih baterij, ki ima v Sloveniji proizvodnjo akumulatorjev organizirano v Žerjavu in v Črni na Koroškem, je z Lekom podpisala pismo o nameri za nakup njihove novograjene petnadstropne stavbe na Prevaljah, v kateri ...