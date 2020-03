MF: Ključna reševanje življenj in blažitev gospodarskih posledic epidemije

Ljubljana - Prva prioriteta porabe javnega denarja je reševanje človeških življenj in zagotavljanje zdravljenja vseh obolelih. Pripravljamo tudi rešitve, s katerimi se bodo za podjetja in podjetnike ublažile finančne posledice epidemije, so sporočili z ministrstva za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj.



Vlada je že v soboto zaradi izredne situacije – razglasitve epidemije in močno poslabšanih kazalnikov gospodarskih gibanj – začasno zadržala del letošnjih proračunskih sredstev in jih preusmerila v proračunsko rezervo, ki se je povečala na 400 milijonov evrov. Ta denar je namenjen in se bo porabil za zdravljenje ljudi in za aktivnosti, ki bodo omejile širjenje epidemije koronavirusa in kasneje odpravile njene posledice, pravijo na MF, ki jih čaka zdaj priprava rebalansa letošnjega državnega proračuna.



Ob tem napovedujejo, da se bodo z rešitvami za podjetja in podjetnike podaljšali roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES). Omogočil se bo tudi odlog plačila določenih finančnih obveznosti. Ukrepi se bodo nanašali tako na finančni, kot na administrativni vidik poslovanja podjetij in podjetnikov, napovedujejo na MF in dodajajo, da bodo vsi ukrepi za preprečevanje in lajšanje posledic epidemije v veljavo stopili pravočasno.