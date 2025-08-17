  • Delo d.o.o.
    Novice

    Microsoft, Google, Meta in Amazon gredo na vse ali nič

    UI oborožitvena tekma že prehitela investicijski cikel v internet in telekomunikacije iz leta 2000.
    Damjan Kovačič
    Galerija
    Damjan Kovačič Foto Boštjan Lah
    Damjan Kovačič, Sava Infond
    17. 8. 2025 | 13:43
    17. 8. 2025 | 13:53
    4:36
    Po skoraj štirih mesecih zaporedne rasti s komaj omembe vrednimi popravki smo se na svetovnih delniških trgih znašli pred sezonsko najbolj neugodnim delom leta, ki ga (posebej v povolilnem letu) zaznamujejo značilne turbulence povišane volatilnosti in negativnih gibanj na borzah. Padci delniških indeksov so namreč do sredine oktobra po drugi svetovni vojni v povprečju znašali približno dva odstotka.

    Zanimivo bo videti, ali se bodo tudi letos poleti pojavili podobni prebavne motnje in slabo počutje na delniških trgih, potem ko so se navdušeni vlagatelji prenajedli (pre)vročih tehnoloških delnic, ki imajo z investicijsko zgodbo umetne inteligence za seboj fantastično poslovno četrtletje.

    Moj nadobudni UI investicijski pomočnik pravi, da si več kot 11-odstotna letna rast dobička in več kot šestodstotna rast prihodkov ameriških korporacij v poročilih ob koncu drugega kvartala zasluži čisto šolsko petico. Objave so na prvi pogled videti skorajda pravljično, z 82 odstotki podjetij nad pričakovanji, z dobičkom na delnico, ki za 8,4 odstotka presega ocene finančnih analitikov. Vendar obstaja tudi nekaj lepotnih popravkov, zaradi katerih bi bil sam raje nekoliko zadržan in oceno spustil na minus pet.

    Prvi pomislek je seveda ta, da se je koncentracija desetih največjih ameriških delnic prvič v zgodovini približala 40 odstotkom tržne vrednosti indeksa S&P 500. To pomeni, da zaradi večje občutljivosti teh nekaj tehnoloških velikanov danes lastnoročno predstavlja kar polovico vsega tveganja.

    Svetovni Delniski MSCI Foto Gm Igd
    Svetovni Delniski MSCI Foto Gm Igd

    Moj drugi pomislek je ta, da postajajo odzivi vlagateljev ob objavah poslovnih rezultatov vse bolj refleksni ali burni. Po podatkih Bespoke Invest je namreč povprečni odziv trgov znašal skoraj plus/minus sedem odstotkov, kar je precej več od dolgoletnega povprečja 5,75 odstotka. Posebej neusmiljeni so bili vlagatelji do družb, ki so v tej sezoni objav rezultatov oklestile napovedi, saj so v povprečju doživele kar desetodstotni padec, kar je z naskokom najslabši odziv na znižanje napovedi po letu 2001.

    V preostanku leta bo zame daleč najpomembnejša dilema vse bolj očiten razkorak med izjemnimi rezultati in supernaložbenim ciklom tehnoloških podjetij na področju razvoja umetne inteligence ter anemičnimi makroekonomskimi objavami, ki vse bolj jasno kažejo, da imajo kaotični Trumpovi ekonomski ukrepi negativen vpliv na gospodarsko rast in zaposlenost.

     

    Brez pretiravanja in olepševanja lahko rečemo, da se ameriško gospodarstvo v tem trenutku empirično drži nad vodo v območju šibke rasti BDP izključno po zaslugi nepredstavljivo visokih investicij peščice velikih tehnoloških podjetij. Velika četverica Microsoft, Google, Meta in Amazon gredo na vse ali nič in bodo za skoraj polovico povišali investicije v infrastrukturo in podatkovne centre za umetno inteligenco. Investicije bodo s 400 do 500 milijardami dolarjev dosegle 1,2 odstotka BDP. Če to število pomnožimo s standardnim ekonomskim multiplikatorjem med 1,5 in dve, je pozitivni vpliv na BDP med 1,6 in 2,1 odstotka BDP. To pomeni, da bo v 2025 investicijski bum v umetno inteligenco presegel celo tradicionalno dominantni vpliv zasebne potrošnje. Paul Kedrosky navaja, da je UI oborožitvena tekma s tem že prehitela investicijski cikel v internet in telekomunikacije iz leta 2000 in v zgodovinski primerjavi zaostaja samo še za gradnjo železnic s konca 19. stoletja, ki je v nekem drugem času na vrhuncu obsegala okoli šest odstotkov BDP.

    Dobra novica je, da si superdobičkonosni tehnološki velikani za zdaj še lahko privoščijo takšne megalomanske naložbe, nekoliko bolj pa nas lahko skrbi, da podatkovni centri ne zaposlujejo veliko ljudi in da se v primerjavi z železnicami njihova uporabna doba šteje v letih, in ne v stoletjih. Ključno vprašanje je torej, v kolikšni meri bodo lahko glavni igralci v tem relativno kratkem času monetizirali sicer eksponentno rast povpraševanja po storitvah umetne inteligence.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trg

    Bikovski trgi ne umirajo od starosti

    Po tradicionalni Gallupovi anketi te dni 52 odstotkov Američanov pravi, da jim gre slabše kot pred štirimi leti.
    3. 11. 2024 | 18:07
    Preberite več
    VideoWall
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trg

    Kitajska je pripravila rekordne spodbude

    Ukrep je v borzno neugodnem septembru poživil donose tudi na drugih trgih.
    5. 10. 2024 | 15:00
    Preberite več
    VideoWall
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trg

    Padec v globino, odboj na nov vrh

    September je prinesel novo negotovost, ki pa je bolj umirjena in predvsem bolj pričakovana.
    8. 9. 2024 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    EU: Rusija ne more imeti pravice veta pri ukrajinski poti v EU in Nato

    »Ukrajina se lahko zanese na našo neomajno solidarnost,« so v izjavi zapisali evropski voditelji. Orbán: Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj.
    16. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    delniceborzna analizasvetovni trg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Nedelo
    Gimnastika

    Želi si, da si jo zapomnijo tudi v Braziliji

    Najstnica Alja Ponikvar, edina slovenska tekmovalka na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki, lahko gradi lepo prihodnost na naslovu evropske podprvakinje.
    Matic Rupnik 17. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
