Microsoft z novo direktorico: kaj se dogaja z Microsoftom Slovenija?

Microsoft je Jane Andronopulu imenoval za generalno direktorico za Grčijo, Ciper, Malto in jadransko regijo. V novi vlogi bo odgovorna za poslovanje tehnološkega velikana na 12 trgih, med njimi tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, na Kosovu, v Črni gori in Albaniji. Andronopulujeva je doslej vodila Microsoftovo poslovanje v Grčiji, na Cipru in Malti, zdaj pa se njene pristojnosti širijo na celotno jadransko regijo. Microsoft spremembo utemeljuje z željo po tesnejšem povezovanju trgov, izmenjavi znanja in hitrejšem uvajanju umetne inteligence ter oblačnih tehnologij. Microsoft je za poslovno leto 2026, ki se je končalo 30. junija, poročal o 331,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej. Širitev svojih ...