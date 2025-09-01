Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

Microsoft je eden od treh vodilnih ponudnikov javnega oblaka, ki zagotavlja širok nabor rešitev PaaS/IaaS v velikem obsegu. Z naložbo v OpenAI se je uveljavil kot vodilni na področju umetne inteligence, kar krepi njegov tehnološki vpliv. Podjetje je zelo uspešno pri prodaji dražjih različic Office 365, še posebno takšnih z naprednimi telefonskimi funkcijami, kar prispeva k osredotočenemu poslovanju z impresivno rastjo prihodkov, visokimi in še naraščajočimi maržami ter s tesno povezavo s strankami.

Azure, Microsoftova platforma v oblaku, je osrednji del njihovega poslovanja, ki zajema infrastrukturo, platformo in programsko opremo kot storitev. Letno ustvari približno 75 milijard dolarjev prometa in raste s 30-odstotno letno stopnjo. Azure strankam omogoča preprosto testiranje in prenos delovnih obremenitev v oblak, kar ustvarja brezhibna hibridna oblačna okolja. Ker stranke ostajajo v Microsoftovem ekosistemu, se aplikacije in podatki enostavno premikajo z lokalnih strežnikov v oblak. Microsoft izkorišča svojo obsežno bazo nameščenih rešitev kot izhodišče za prehod na Azure, kar še dodatno utrjuje njihov položaj na trgu.

Azure je tudi ključno izhodišče za dolgoročne tehnološke trende, kot so umetna inteligenca, poslovna inteligenca in internet stvari. Podjetje nenehno uvaja nove storitve, ki podpirajo te tehnologije, kar krepi njihovo konkurenčno prednost. Microsoft uspešno preoblikuje svoje tradicionalne lokalne izdelke v oblačne rešitve SaaS, vključno z LinkedIn, Office 365, Dynamics 365 in platformo Power. Ti prehodi so že presegli polovico in niso več finančno breme za podjetje.

Office 365 ohranja virtualni monopol na področju pisarniške programske opreme, saj alternative, kot sta Google Workspace ali LibreOffice, uporablja le malo podjetij. Uporabniki so navajeni na Microsoftovo programsko opremo, ki zagotavlja združljivost datotek in integracijo z drugimi Microsoftovimi orodji. Tudi visoki stroški zamenjave uporabnike odvračajo od prehoda k drugim ponudnikom. Igričarski segment Microsofta prav tako povečuje ponavljajoče se prihodke in se vse bolj seli v oblak, kar dodatno prispeva k stabilnosti prihodkov.

Microsoftovi prihodki in marže bodo še naprej rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme. Ponavljajoči se prihodki so bolj donosni od enkratne prodaje. Microsoftove konkurenčne prednosti so v visokih stroških zamenjave, mrežnih učinkih in stroškovnih prednostih. Donos na investirani kapital je v zadnjih treh letih presegel 30 odstotkov, kar je več od konkurence (približno 22 odstotkov), enako velja za maržo iz poslovanja.

Zadnji poslovni rezultati kažejo 18-odstotno rast prodaje in 45-odstotno maržo iz poslovanja, kar presega pričakovanja trga. Azure je z 39-odstotno rastjo, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci, ključni gonilnik rasti. Vendar njegove omejene kapacitete ne dosegajo povpraševanja. Knjiga naročil napoveduje zdravo rast v prihodnjih letih.

Tveganja vključujejo upočasnitev prehoda na naročnine, saj je večina strank to že storila. Office 365 je zrel izdelek, zato je težko upravičiti višje cene z novimi funkcijami. Microsoft ni prisoten na trgu mobilnih telefonov, zato mora prilagajati aplikacije Googlovim in Applovim platformam. Prav tako ni vodilni na rastočih trgih, kar kaže, da se mora na ključnih rastočih področjih aktivno boriti za tržni delež.