Mike Henry bo kmalu vodil BHP

Mike Henry bo od 1. januarja 2020 vodil največjo rudarsko družbo na svetu, avstralsko-britanski koncern BHP, je »po zahtevnem izbirnem postopku« sporočil upravni odbor družbe. Henry je zadnja tri leta operativni predsednik avstralske družbe za rudnine Minerals Australia, ki ima na leto okoli 29 milijard dolarjev prihodkov.Novico o imenovanju so v BHP objavili na svoji spletni strani v obsežnem sporočilu za javnost, v katerem razkrivajo tudi podrobnosti iz pogodbe z novim generalnim direktorjem. Pripada mu 1,7 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov) osnovne letne plače. Prispevek za pokojninsko zavarovanje bo znašal deset odstotkov ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.