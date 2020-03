Milijarde za odpor Združenega kraljestva proti virusu

Rishi Sunak, finančni minister v vladi Borisa Johnsona, se je 11. marca podpisal pod proračun Združenega kraljestva, ki je v več pogledih zgodovinski: je prvi po brexitu, z največjim povečanjem proračunskih izdatkov po predvolilnem proračunu konservativnega finančnega ministra Normana Lamonta iz leta 1992 in prvi, na katerega je vplival virus, novi koronavirus. No, in tudi prvi za Sunaka.Vlada Združenega kraljestva je s proračunskim dokumentom napovedala dodatnih 30 milijard funtov (33 milijard evrov) vreden petletni paket spodbud na račun večjega proračunskega primanjkljaja in javnega dolga – 12 dodatnih milijard je ...