Milijonska škoda zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev

Čeprav finančna uprava razkriva vse podatke o pobranih davkih v okviru inšpekcijskih nadzorov, pa o škodi, ki nastane zaradi napačnih odločitev inšpektorjev, sploh ne vodi evidence. Zneski vračil so visoki, poleg tega dolgi administrativni in sodni postopki škodo povečajo za več kot tretjino. Te obresti so tako obsežne, da se poznajo v postavkah proračuna.