    Novice

    Mimovrste dobiva novega tujega lastnika

    Družba Mimovrste je lani ustvarila 9,6 milijona evrov čiste izgube.
    Novi lastnik, nemški sklad Mutares, ki je specializiran za prestrukturiranje podjetij, je v Sloveniji že lastnik avtomobilskega dobavitelja Cimos. FOTO: Arhiv Mimovrste
    Novi lastnik, nemški sklad Mutares, ki je specializiran za prestrukturiranje podjetij, je v Sloveniji že lastnik avtomobilskega dobavitelja Cimos.
    STA
    7. 1. 2026
    7. 1. 2026 | 18:12
    2:24
    Spletni trgovec Mimovrste dobiva novega tujega lastnika. Sedanji lastnik, poljska skupina Allegro, je namreč z nemškim skladom Mutares podpisal pogodbo o prodaji podružnic v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer deluje trgovec Internet Mall. Transakcija, katere vrednosti v Allegru ne razkrivajo, naj bi bila zaključena v prvem letošnjem polletju.

    image_alt
    Najbolj obiskane spletne trgovine: kdo vodi, kdo pada?

    V okviru dogovorjenega posla naj bi Mutares poleg slovenske in hrvaške podružnice pridobil tudi tehnološko podporo za njune dejavnosti, ki je locirana na Češkem. Vse skupaj gre za enoto skupine Allegro z imenom Mall South, je poljska nakupovalna platforma objavila na svoji spletni strani.

    Novi lastnik, nemški sklad Mutares, ki je specializiran za prestrukturiranje podjetij, je v Sloveniji že lastnik avtomobilskega dobavitelja Cimos, ki je v zadnjih letih pod lastništvom sklada nadalje zmanjševal število zaposlenih, prodal precej poslovnega premoženja in pomemben del proizvodnje preselil v tujino, namreč v BiH in Srbijo.

    image_alt
    Mimovrste integriran v spletno tržnico Allegro

    Allegro je lastnik Mimovrste postal leta 2022, že lani pa so se, kot so spomnili na Financah, pojavile novice o tem, da Poljaki za trgovca iščejo novega lastnika. Pred vstopom v skupino Allegro je bil slovenski spletni trgovec v lasti podjetij, za katerimi stoji češki milijarder Daniel Kretinsky.

    V Allegru so v sporočilu za javnost zapisali, da gre pri prodaji za zadnji korak poslovne preobrazbe njihove skupine Mall. Medtem ko bo Allegro ohranil in tesneje integriral svoje spletne trgovce na Češkem, Slovaškem in Madžarskem, je za enoto Mall South, ki je delovala bolj neodvisno, po njihovi presoji boljša rešitev nov lastnik.

    image_alt
    Mimovrste kmalu z drugo fizično trgovino

    Transakcija naj bi bila zaključena v prvem letošnjem polletju, njene vrednosti v Allegru ne razkrivajo.

    Družba Mimovrste sicer že več let posluje z izgubo. Lani so ob približno 107,5 milijona evrov celotnih prihodkov ustvarili 9,6 milijona evrov čiste izgube.

