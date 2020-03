Mimovrste na svojo platformo vabi druge trgovce

Trenutno največja trgovina



​In kako pristopiti k platformi?

Ukrepi za zajezitev koronavirusne epidemije so zaprli večino trgovin v državi, zato spletna prodaja v zadnjih tednih narašča . Največji spletni trgovec v Sloveniji Mimovrste je že konec lanskega leta po zgledu tako imenovane Amazonove tržnice ustvaril spletno tržnico Mimovrste in trgovcem v trenutnih razmerah ponudil, da se pridružijo prodaji izdelkov na njihovi platformi in tako vsaj deloma nadomestijo izpad prihodkov.Številni trgovci so zaradi zaprtja trgovin čez noč ostali brez prihodkov. Spletna trgovina Mimovrste.si, kjer je v zadnji tednih prodaja zelo zrasla, zato prek platforme Mimovrste Partner vabi, da artikle ponovno ponudijo tako svojim zvestim kupcem kot tudi kupcem, ki redno nakupujejo v spletni trgovini Mimovrste: »Ta zagotavlja partnerjem​ Mimovrste ​predstavitev artiklov na virtualnih policah, obisk, učinkovito spletno oglaševanje, moderno in preizkušeno nakupovalno izkušnjo, različne možnosti plačila, pomoč uporabnikom in utečen sistem vračil in reklamacij. Partnerji pri tem obdržijo nadzor nad cenami, zalogo in procesom dostave.« To, kot pojasnjujejo v družbi, pomeni, da morajo trgovine same zagotavljati izdajo in dostavo blaga. V trenutni situaciji bo Mimovrste novim partnerjem odpisala plačilo mesečne pristojbine za obdobje treh mesecev.Kot pojasnjujejo, spletno trgovino Mimovrste na mesec obišče vsak drugi Slovenec in trgovina na mesec odpremi več kot 70.000 zaključenih naročil. Mimovrste v trenutnih izrednih razmerah predstavlja tudi edino in največje odprto nakupovalno središče, kjer kupci lahko prek računalnikov, mobilnih naprav in moderne mobilne aplikacije dostopajo do artiklov, ki sicer v danih izrednih razmerah niso na voljo.»Zaradi trenutnih razmer so se naše nakupovalne navade čez noč spremenile in preselile na splet, med virtualne police, in tako se je obseg dela in naročil skoraj podvojil v primerjavi z lanskim letom. Trgovci, ki na izredne razmere niso bili pripravljeni in nimajo vzpostavljene platforme za spletno prodajo artiklov, lahko izkoristijo možnost in svoje blago preprosto predstavijo in prodajo v spletni trgovini Mimovrste. S tem ne bodo dosegli le svojih kupcev, ampak bodo s prodajo na naši spletni platformi pridobili vso potrebno infrastrukturo kot tudi popolno marketinško podporo in popolno podporo strankam,« je pojasnila, regionalna direktorica Mall Group za Jugovzhodno regijo.Kot pojasnjujejo pri Mimovrste, naj jim trgovci posredujejo svoje osnovne podatke prek spletnega obrazca bit.ly/mv-market-place . V podjetju se bodo nato obrnili nanje, saj pogovori s trgovci potekajo individualno.