»Mini Wuhan« na odprtem morju

»Tukaj smo na tej ladji v karanteni, a smo umirjeni in pozitivni. Na varnem smo. In skupaj. Udobno nam je in imamo vse, kar potrebujemo. Hrano. Vodo. Internet. Elektriko.« Tako je tvitnila Aun Na Tan, svetovalka za lep videz iz Melbourna, ki z več kot 3600 drugimi potniki in člani posadke že več kot teden dni na luksuzni ladji za križarjenje Diamond Princess pluje sredi morja pred japonskim pristaniščem Jokohama.Preberite tudi: Ko se zaziblje skupna ladjaTo je bil eden njenih prvih tvitov, odkar so na ladji uvedli karanteno zaradi koronavirusa, ki ga zdaj imenujejo covid-19.Večina potnikov se trudi, da jih ne bi zajela panika, ...