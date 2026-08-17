Minister Cigler Kralj: Odpraviti moramo birokratske ovire za kmete (VIDEO)

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je skupaj s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko svetovalne službe ogledal posledice suše na območju Kranja z okolico.

»Bistveno je, da bomo morali spremeniti naš strateški pogled in pristop kmetovanju. Zaradi spremembe agrometeoroloških razmer bo pač treba tudi v novem strateškem načrtu kmetijske politike skupaj s strokovnjaki nastaviti ukrepe tako, da se bo veliko več vlagalo v prevencijo, preventivne ukrepe, namakalne sisteme, senčenje in vse ostalo, kar lahko pomaga zaščititi rastline v tem najbolj kritičnem obdobju, ko smo v Sloveniji vse pogosteje brez padavin padavin,« je med drugim poudaril minister Cigler Kralj.