Minister Logar bi minimalno plačo za 2027 določil že letos

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, ki ga vodi Anže Logar, napoveduje spremembe pri minimalni plači. Kot je razumeti, si bodo v luči zaveze iz koalicijske pogodbe o ustvarjanju stabilnega, konkurenčnega in predvidljivega gospodarskega okolja prizadevali, da bi bila višina minimalne plače za leto 2027 znana še pred začetkom novega leta.

Kot so sporočili z ministrstva, je eden od pomembnih korakov zagotavljanja predvidljivega gospodarskega okolja določitev minimalne plače. »V zadnjih letih je bila minimalna plača praviloma določena šele konec januarja, ko so podjetja že poslovala v novem letu. Takšna praksa je oteževala načrtovanje stroškov dela in pripravo poslovnih načrtov. To želimo spremeniti. Gospodarstvo potrebuje jasna pravila in pravočasne informacije, ne dodatne negotovosti,« menijo na ministrstvu.

Uskladitev z inflacijo

Zato želijo, da bi bila višina minimalne plače za leto 2027 znana še pred začetkom novega leta. Pri tem se nagibajo k uskladitvi z rastjo cen življenjskih potrebščin. »S pravočasno odločitvijo želimo tako delodajalcem kot zaposlenim zagotoviti večjo predvidljivost in omogočiti lažje načrtovanje prihodnjega leta,« pojasnjujejo na ministrstvu. Dodajajo, da bodo pred dokončno odločitvijo opravili posvetovanje s socialnimi partnerji.

Hkrati na ministrstvu proučujejo možnosti sistemskih sprememb zakona o minimalni plači, s katerimi želijo zagotoviti večjo predvidljivost in dolgoročno stabilnost. Letos minimalna plača znaša 1481,88 evra bruto, kar je skoraj dvakrat več kot pred desetimi leti.