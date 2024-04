Minister Matjaž Han v Švici povezal šport in gospodarstvo

Obisk Uefe oziroma Aleksandra Čeferina, sestanki s farmacevtskimi direktorji, obisk Evropske organizacije za jedrske raziskave in turistična promocija Slovenije so dejavnosti, ki so jih v dva dneva delovnega obiska Švice zložili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga vodi Matjaž Han. Švica je sicer za Slovenijo izjemno pomembna predvsem z vidika neposrednih naložb.

»Pogovarjali smo se o Uefi in pripravah na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo v Nemčiji. Nismo se mogli izogniti niti geopolitiki ter seveda zagotavljanju varnosti,« je po obisku Uefe, ki jo vodi Aleksander Čeferin, povedal Matjaž Han, minister za gospodarstvo in šport, ki je del prvega dne obiska v Švici namenil športu. »Uefa in nogomet sta tipičen primer, kako se gradi organizacijo od spodaj navzgor, vsak lahko igra z vsakim in iz tega se lahko veliko naučimo. Nogomet in šport ne moreta biti samo za elite. Šport mora ostati odprt za vse, nas povezovati in poosebljati pozitivne vrednote. Se pa verjetno premalo zavedamo pomena Uefe in dejstva, da jo vodi Slovenec ter da je to hkrati zelo velika promocija Slovenije,« je povedal Han, ki mu ministrski turizem ni blizu, zato sta včerajšnji in današnji dan napolnjena s sestanki. Drugi dan bo namenjen obisku in konkretnim dogovorom s farmacevtskima velikanoma Novartis in Sandoz ter sestanku s švicarskim ministrskim kolegom Guyem Parmelinom, s promocijskim dogodkom pa se Slovenija na švicarskem trgu predstavlja kot privlačna turistična dežela.

Statistično je Švica zadnja leta postala največja trgovinska parnerica Slovenije. Vrednostno je bilo lani kar 27 odstotkov našega izvoza usmerjeno v Švico, uvozili pa smo več kot 16 odstotkov blaga. Vendar pa je ta menjava predvsem posledica mednarodne trgovine s farmacevtskimi izdelki in surovinami, kjer je Slovenije vmesni člen. Če upoštevamo zgolj neposredno izvoz je Švica šele enajsta partnerica Slovenije z okoli 2,5 odstotnim deležem, pri uvozu pa je celo na 20. mestu, saj iz te alpske države uvozimo le dober odstotek blaga, ki v Slovenijo pride iz tujine.

Prvi dan uradnega obiska je Matjaž Han obiskal Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe). Prvega človeka evropskega nogometa smo vprašali, kako komentira srečanje s Hanom na sedežu Uefe ob Ženevskem jezeru. »Matjaža Hana dolgo poznam, cenim ga kot ministra, človeka in prijatelja, veliko še lahko pomaga Sloveniji. Vesel sem bil njegovega obiska v Nyonu. Pogovarjala sva se o različnih izzivih – tako o evropskem modelu športa, ki ga je treba neomajno podpirati tudi v prihodnje, kot o športu na splošno, saj je velik navijač naših športnikov, in o povezanosti Slovenije s tujino. Prav zadnji tematiki sva namenila največ pozornosti. Han mi je namreč predstavil več konkretnih pobud, s katerimi bi dodatno dvignili slovensko gospodarstvo tudi prek mednarodnih povezav in investicijskih tokov. Z veseljem mu bom pomagal odpirati vrata za izvedbo dobrih idej, kjer bo to le mogoče. Slovenija bi se namreč lahko še močneje povezala s tujino in tako izkoristila priložnosti, ki se ji ponujajo v Evropi in širše,« je napovedal Aleksander Čeferin.

Novartis in Sandoz po oddelitvi v nove naložbe

Švica je za Slovenijo izjemno pomembna predvsem z vidika neposrednih naložb. Več kot desetina tujih neposrednih naložb v Sloveniji je iz Švice, še pomembneje pa je, da so to naložbe, ki ustvarjajo izjemno visoko dodano vrednost. Glavnina naložb je povezana z leta 2002 izvedenim prevzemom Ljubljanskega Leka, ki ga je prevzel Novartis. Lani je ta prevzem dobil novo poglavje, ko je Novartis oddelil divizijo generičnih zdravil Sandozu. S tem se je tudi družba v Sloveniji razdelila na dva dela.

Lek je okoli polovico družbe in več kot polovico zaposlenih oddelil hčerinski družbi Novartisa, ki razvija in proizvaja originalna in biološka zdravila. Lek, ki je ostal pod okriljem Sandoza, pa z okoli 3700 zaposlenimi razvija in proizvaja generična in podobna biološka zdravila. Obe družbi sta že v času priprave na oddelitev zagnali obsežen naložbeni cikel. Novartis je zgolj lani v Sloveniji izvedel za 245 milijonov evrov naložb. Lek pa namerava več kot 400 milijonov evrov investirati v Lendavi v novo proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Poleg tega gradi še novi razvojni center podobnih bioloških zdravil, vreden okoli 90 milijonov evrov. Obe naložbi bosta zaključeni leta 2026. Po podatkih baze Gvin je leta 2022 znašala dodana vrednost na zaposlenega v takrat še združenem Leku skoraj sto tisoč evrov.

Največje farmacevtsko skladišče v Evropi

Tudi tretja velika naložba je povezana s švicarskima farmacevtskima velikanoma in zadnja leta močno vpliva na statistiko blagovne menjave. Kuehne Nagel je konec leta 2018 na Brniku postavil največje skladišče farmacevtskih izdelkov v Evropi. Skladišče se razprostira na 38.000 kvadratnih metrih površin in ima tri hladilne dvorane. Logistični center z več kot 200 zaposlenimi je predlani ustvaril več kot 71.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Prav zaradi tega skladišča, ki velik del poslov opravi za globalne operacije Sandoza, je vrednost blagovne menjave med Slovenijo in Švico, pa tudi med Slovenijo in nekaterimi azijskimi državami, močno poskočila. Sandoz in še nekateri farmacevti namreč surovine in izdelke, namenjene globalni prodaji, skladiščijo na Brniku, preden jih razpošljejo na končno destinacijo.