Minister Šircelj napovedal, da bo poroštvena shema čimprej zaživela

Ljubljana – Na ministrstvu za finance bodo storili vse, da bo državna poroštvena shema čim prej zaživela, spremenjena uredba, ki naj bi to omogočala, pa bo sprejeta v zelo kratkem času na eni od sej vlade, pri tem računajo tudi na ugodno mnenje ECB, je zatrdil minister za finance Andrej Šircelj na bančni konferenci v organizaciji Združenja bank Slovenije.



Šircelj pričakuje, da se bo z delujočo poroštveno shemo obseg kreditov gospodarstvu začel povečevati. Zdaj je ključno ohranjanje delovnih mest in podjetij, »banke pa naj dajo temu cilju nekoliko večji poudarek. Gospodarstvo ne more brez bank, banke pa ne morejo brez gospodarstva,« je zbrane bančnike pozval minister, ki trdno verjame v okrevanje slovenskega gospodarstva, h kateremu bodo pomembno prispevale tudi banke.

Dva scenarija za banke v 2020

Banke so še lani ustvarile rekordnih 600 milijonov evrov dobička pred davki. Slovenski bančni sistem je bil kapitalsko močan, letos pa je z epidemijo prišel šok, zunanji, in izjemen. Odziv bank je bil zelo dober, vsi v bančnem sistemu smo dobro prestali stresne teste likvidnosti, je povedal viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Gospodarstvo zdaj postopno okreva, a je še vedno močno pod lansko ravnjo. Letošnji padec BDP bo po osrednjem scenariju Banke Slovenije 6,5-odsoten, ukrepi države pa naj bi zmanjšali upad BDP za tretjino. V BS letos inflacije ne pričakujejo, saj nekaj dejavnikov potiska raven cen navzdol. Dobičkonosnost bank se je letos znižala, banke so v prrvih štirih mesecih ustvarile manj kot polovico dobička kot v enakem obdobju lani, približno 100 milijonov evrov. Dolenc je pojasnil, da naj bi letos po bolj verjetnem scenariju bančni sistem posloval blizu ničle, po ostrejšem, ki je manj verjeten, pa bi utrpel visoke izgube. Se bodo pa vsa tveganja se bodo povečala, odpornost bančnega sistema pa se bo zmanjšala. Ponovno je pričakovati slaba posojila.



Banke so sicer doslej dobile dobrih 24 tisoč vlog komitentov za odlog plačila kreditnih obveznosti, bistvenih porastov v prihodnjih mesecih ne bo, če se ne bodo poslabšali pogoji poslovanja. Prihodnji meseci bodo pokazali, kako uspešni smo bili pri pripravi na novo krizo, je sklenil Dolenc.