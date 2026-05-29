Minister za finance bo težko našel dovolj denarja

Prva naloga Andreja Širclja bo rebalans proračuna, nato pa ukrepi za zmanjšanje javne porabe.

Kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj bo imel tokrat opazno težje delo kot v prejšnjem mandatu. Čeprav je prvo ministrovanje nastopil v času epidemije, ko so proračunski prihodki močno zdrsnili, poraba pa se je povečala, pa je takrat le malokdo gledal na razmere v javnih financah in ključna naloga je bila zagotoviti zadostna sredstva. Tokrat so razmere v določenih pogledih zato težje. Javni dolg Slovenije je sicer pod evropskim povprečjem, vendar pa je Slovenija v deseterici najbolj zadolženih držav EU. Primanjkljaj niha ne meji dovoljenih treh odstotkov BDP. Slovenija je lani ustvarila 1,78 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja, kar je okoli 2,5 odstotka lani ustvarjenega BDP. To ni dramatično, vendar je lanski primanjkljaj večji, kot bi moral biti glede na gospodarske ...