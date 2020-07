FOTO:Kje smo Slovenci doslej izkoristili največ turističnih bonov

V povprečju so upravičenci izkoristili bon v višini 140 evrov, je predstavil generalni direktor finančne uprave Peter Jenko. FOTO: Jure Eržen/Delo





Bo država veljavnost bonov podaljšala?

Zdravko Počivalšek je prejšnji teden dejal, da so domači gostje doslej izkoristili 120.000 turističnih bonov, rezervacij pa je še 25.000. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Načrt za okrevanje »Za zagon gospodarstva bomo morali okrepiti vlaganja v ekonomijo in znanje. Na to se odgovorno pripravljamo. Še pred koncem poletja bomo predstavili načrt za okrevanje za bolj konkurenčno gospodarstvo. Naredili ga bomo z ekipo strokovnjakov z ekonomske fakultete, ki jo vodi Dušan Mramor,« je napovedal Zdravko Počivalšek.

Novinarska konferenca

Do včeraj popoldne je bilo v prvem mesecu veljavnosti opravljenih skoraj 150.000 unovčitev turističnih bonov v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, poleg tega je za še 23.000 unovčitev bonov rezerviranih. Doslej je bon izkoristilo 130.000 upravičencev; 40 odstotkov upravičencev bone koristi v več delih. V povprečju so upravičenci izkoristili bon v višini 140 evrov, je predstavil generalni direktor finančne upraveNajveč bonov je bilo izkoriščenih na Obali, Gorenjskem in v Posočju ter termalnih krajih. Po vrsti so ljudje največ bonov izkoristili v Portorožu, Izoli, Moravskih Toplicah, Kranjski Gori in Podčetrtku. Največ bonov so turisti unovčili v Hotelu Histrion (Portorož; 1753 bonov v skupnem znesku 292.240 evrov), Hotelu Sotelia (Podčetrtek; 1493 bonov v znesku 290.054 evrov), Hotelu Delfin (Izola; 1485 bonov v znesku 262.155 evrov), Kampu Ankaran (Ankaran; 1409 bonov v znesku 168.846 evrov) in Hotelu Toplice (Čatež; 1373 bonov v znesku 193.233 evrov). Upravičenci so 44 odstotkov bonov koristili v hotelih, 20 odstotkov v apartmajih in desetino v kampih.V prvem mesecu veljavnosti bonov je 8800 upravičencev bone preneslo na sorodnike; povprečna starost prenašalcev je 63,5 leta. Povprečna starost koristnikov bonov pa je 39,4 leta.Po enem mesecu uporabe bonov se kaže, da je ukrep priljubljen, da so ga ljudje sprejeli in ga vidijo kot smiselnega, je dejal minister za gospodarstvo: »Pri ponudnikih smo se odzvali na pozive tistih, ki so ob uvedbi bona ostali zunaj ukrepa, bon velja za vse ponudnike turističnih namestitev, ne glede na sezonske ali stalne ponudnike. V poletnih mesecih pričakujemo, da bodo boni aktualni za poletni turizem, jeseni in pozimi se bo učinek pokazal tudi drugje.«Na novinarsko vprašanje o morebitnem podaljšanju veljavnosti bonov – te je mogoče unovčiti do konca leta – je minister odgovoril: »Boni so namenjeni pomoči turističnemu gospodarstvu letos. Pričakujem, da bomo bone večinoma letos tudi izkoristili. Na podlagi realizacije zgodbe z boni bomo na koncu leta razmišljali, kako naprej. Vprašanje je tudi, kakšna pravila bo postavila evropska komisija.«Počivalšek je napovedal še, da »bomo postopoma pristopili k načrtu okrevanja turizma«, ki so ga pripravili skupaj s Slovensko turistično organizacijo, obrtno-podjetniško zbornico in turističnimi združenji.Peter Jenko in Zdravko Počivalšek sta statistiko ob enomesečni veljavnosti turističnih bonov predstavila na novinarski konferenci. Posnetek si lahko ogledate spodaj.