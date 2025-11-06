  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Novice

    Ministrstvo bo predlagalo pomoč za prizadete panoge

    Več brezposelnih in manj zaposlovanja kaže na ohlajanje trga, gospodarstvo zato poziva k aktivaciji državne pomoči.
    Največ delodajalcev, ki so oktobra iskali delavce, je bilo s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in izobraževanja. Foto Matej Družnik
    Največ delodajalcev, ki so oktobra iskali delavce, je bilo s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in izobraževanja. Foto Matej Družnik
    Maja Grgič
    6. 11. 2025 | 05:00
    5:22
    Konec oktobra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 45.670 brezposelnih, kar je 3,9 odstotka več kot septembra in polovico odstotka več kot ob koncu lanskega oktobra. Manj je bilo tudi povpraševanja po delavcih, kar kaže na ohlajanje gospodarstva. Toda podjetja določenih kadrov nočejo odpustiti, zato pozivajo vlado k aktivaciji sheme subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Na ministrstvu za delo so pojasnili, da bodo predlagali vladi pomoč za najbolj prizadete panoge.

