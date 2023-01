Ministrstvo poziva BS k spremembi omejitev kreditiranja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Banko Slovenije pozvalo k preučitvi sprememb makrobonitetnih omejitev kreditiranja prebivalstva. To naj spremeni tako, da dvig minimalne plače ne bo več negativno vplival na kreditno sposobnost posameznikov oziroma gospodinjstev, so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Luka Mesec.

»Z vidika ministrstva je vprašanje višine minimalne plače v prvi vrsti vprašanje določitve najnižjega še sprejemljivega plačila za delo, ki mora delavcem z najnižjimi dohodki in njihovim družinam zagotavljati dostojno življenje. Z vidika Banke Slovenije, katere naloga je, da določa ustrezne makrobonitetne omejitve kreditiranja prebivalstva, pa bi bilo glede na aktualne okoliščine smiselno ponovno razmisliti o ustreznosti uporabe vhodnega podatka minimalne plače pri določanju kreditne sposobnosti prebivalstva,« so zapisali na ministrstvu.

Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva med drugim določa, da mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače, kot določa zakon, ki opredeljuje minimalno plačo. Dvig minimalne plače s 1074,43 na 1203,36 evra z letošnjim letom je tako nekaterim posameznikom oziroma gospodinjstvom poslabšal kreditno sposobnost, so opozorili.

K dogovoru, kakšne omejitve glede kreditiranja, ki so v nacionalni pristojnosti, bi bile za Slovenijo primerne, je pred kratkim pozvala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ. Banke med drugim pravijo, da so preveč omejene pri kreditiranju, regulator pa, da so tveganja v bančnem okolju povečana in da so ukrepi primerni.

Po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb mora posamezniku vsak mesec ostati najmanj 914,55 evra, za vsakega otroka pa mora biti ta znesek višji za 248,92 evra, so opozorili v združenju bank. »Posameznik s povprečno plačo in enim otrokom ni kreditno sposoben ... Tega nikjer drugje ni,« je bil na seji DZ predsednik uprave največje banke v Sloveniji NLB Blaž Brodnjak kritičen do BS kot bančnega regulatorja.