Ministrstvo spreminja individualne naložbene račune: kaj je novega

Ministrstvo za finance je pripravilo novelo zakona o individualnih naložbenih računih (INR), ki naj bi bila sprejeta še v tem četrtletju. Razlog je tudi uradni opomin evropske komisije.

S predlaganimi spremembami želijo zvišati omejitve vplačil. Imetnik bi po predlogu lahko v koledarskem letu, v katerem odpre INR, vplačal največ 40.000 evrov (danes velja 20.000 evrov), v vsakem naslednjem koledarskem letu največ 20.000 evrov (po obstoječi zakonodaji 10.000 evrov, od tega 5000 evrov v instrumente slovenskih izdajateljev), v celotnem obdobju imetništva INR pa največ 300.000 evrov (trenutno velja 150.000 evrov). To pomeni, da bi se trenutno veljavni zneski možnih vplačil podvojili.

S predlogom tudi črtajo določbe glede tako imenovanega slovenskega podračuna, ki po trenutni ureditvi imetnikom daje možnost dodatnega letnega vplačila (5000 evrov za nakup finančnih instrumentov, ki jih izdajo Slovenija ali družbe s sedežem v Sloveniji). »Evropska komisija je Slovenijo opozorila, da ureditev o takšnem podračunu ni združljiva s prostim pretokom kapitala v Evropski uniji, in Sloveniji poslala uradni opomin,« so še sporočili z ministrstva za finance.

Novela ureja tudi naložbe v enote premoženja ali delnice investicijskega sklada, s katerim se trguje na mestu trgovanja (sklad ETF), »in na ta način minimizira možnosti, da bi ti instrumenti zaradi naknadne spremembe sestave portfelja postali nedovoljena naložba«. V noveli zakona je pojasnjeno, da ponudnik INR izpolnjevanje geografskega pogoja presodi ob vsaki pridobitvi ETF oziroma KNPVP (kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), pri tem pa poleg naložbene politike upošteva tudi dejansko sestavo portfelja po zadnjih podatkih izdajatelja ETF oziroma upravljavca KNPVP.

Ponudnik INR mora za vsako pridobitev izkazati vir in datum podatkov, na katerih je presoja temeljila. Materialno geografsko merilo ostaja nespremenjeno in nova samostojna evidenca se ne uvaja. Zakon ne uvaja novih obveznosti imetnikom INR in ponudnikom INR ne nalaga novih obveznosti poročanja.

V Sloveniji smo letos spomladi dobili individualne naložbene račune (INR), do danes pa jih je bilo odprtih skoraj 17.000. »Z njimi želimo spodbuditi dolgoročnejše vlaganje prebivalcev, izboljšati njihovo finančno pismenost, zmanjšati odvisnost od varčevanja v bančnih vlogah in s tem prispevati k dodatni oživitvi trga kapitala,« pravijo na ministrstvu za finance. Ena bistvenih lastnosti INR je, da davčni dogodek nastopi šele ob izplačilu in da je prvo izplačilo po najmanj 15 letih od odprtja računa oproščeno plačila davka. Vsa preostala izplačila so obdavčena po 15-odstotni stopnji (obdavčen je donos).