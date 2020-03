Ministrstvo za finance že išče sredstva

Republika Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Goldman Sachs in HSBC podelila mandat za organizacijo izdaje nove triletne evrske obveznice z zapadlostjo marca 2023 in za dodatno izdajo obstoječe obveznice RS81 z zapadlostjo marca 2029.



Vrednosti izdaj ministrstvo za finance ne razkriva.



Izdaja se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih, je še razvidno iz sporočila na spletni strani ministrstva za finance. Običajno se izdaja zgodi še isti, najkasneje pa naslednji dan po razkritju.



Slovenija se je nazadnje zadolžila januarja letos, ko je izdala za 1,5 milijarde evrov desetletnih obveznic s kuponsko obrestno meto 0,275 odstotka. Z izdajo teh je pokrila večino potreb letošnjega proračuna in refinanciranj, seveda glede na razmere pred izbruhom virusa.



Kot zanimivost, Slovenija je manj kot petletno zadolžitev z obveznicami nazadnje izvedla leta 2014. V preteklih letih je sicer za likvidnostne potrebe večinoma izdajala zakladne menice.