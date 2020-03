Ministrstvo za gospodarstvo s sedmimi ukrepi za pomoč podjetjem

Ljubljana – Minister za gospodarstvoje po seji strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, kjer je bila glavna tema pojav koronavirusa in njegov vpliv na gospodarstvo, predstavil sedem ukrepov v vrednosti 998 milijonov evrov za pomoč podjetjem, ki so se v zdajšnjih razmerah znašla v težavah (od česar je za 600 milijonov evrov že obstoječih virov SID banke). Ukrepi obsegajo finančno in drugo pomoč podjetjem, predvidevajo pa tudi sodelovanje banke SID. Ministrstvo za delo je sicer z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju, že pripravilo predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Cilj predloga zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi bi zaščitili položaj zaposlenih, in olajšati položaj gospodarstva.