Minusi so bili veliki, junija že bolje

Avtomobilska industrija je ena tistih panog, ki so v zdravstveni krizi doživele močan udarec. Zdaj so že znane nekatere prodajne številke za prvo polletje – padci so pričakovano veliki, v mnogih primerih pa jih je lajšala Kitajska.Prav danes je podatke o polletni globalni prodaji objavila skupina Renault. V letošnji prvi polovici leta so prodali 1,26 milijona avtomobilov, kar je 34 odstotkov manj kot v lanski. Renaultu in njegovim znamkam (še Dacia, Samsung, Alpine) je zaradi znanih zdravstvenih razmer prodaja najbolj upadla v Evropi, in sicer za 42 odstotkov, v Braziliji za 39 odstotkov, v Rusiji za 19 in na Kitajskem za 21 ...