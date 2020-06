Miodrag Kostić krepi svoj položaj v srbskem kmetijstvu

Podjetje MK Group, ki ga je ustanovil in ga vodi Miodrag Kostić, je zaključilo nakup 67-odstotnega lastniškega deleža v srbski skupini Victoria Group, ki sodi med največje kmetijske družbe v Srbiji.



Podjetje, ki je zraslo na kmetijstvu in sodi med pomembne regijske igralce v bančništvu in turizmu, bo s prevzemom Victoria Group postaloi lastnik družb Sojaprotein, Victoria Oil, Victoria Logistic, Luka Bačka Palanka in pridelovalca kmetijske krme VZS Stočna hrana.



Poleg MK Group kot večinske lastnice, solastniki ostajajo dosedanji delničarji Milija Babović, družba Apsara Limited in manjšinski lastniki.



Finančni direktor MK Group Andrija Vuković je poudaril, da nameravajo novi lastniki še naprej krepiti tržni položaj družbe Victoria Group, ki svoje izdelke iz soje i sončnic izvažajo v več kot 60 držav.



Kot je dejal Vuković, se zavedajo pomena sinergij zmogljivosti MK Group in Victoria Group, ki lahko pripeljejo do še boljših poslovnih rezultatov v prihodnosti tako za ti dve podjetji, njune zaposlene, njuno mrežo dobaviteljev in za celoten kmetijski sektor v Srbiji.



Victoria Group obdeluje 20.000 hektarov kmetijskih površin, sodeluje z več kot 300 kmetijskimi zadrugami in okoli 40.000 kmeti, je največja srbska izvoznica žit, več kot 80 odstotkov celotnih prihodkov pa ustvarijo na trgih Evropske unije.