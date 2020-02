Miškovićeva Delta gradi s polno paro

Delta Real Estate Grupe, podjetje v okviru Delta Holdinga srbskega poslovneža Miroslava Miškovića, nadaljuje svoj veliki naložbeni ciklus, ki ga je začela z gradnjo hotela Intercontinental v Ljubljani pred petimi leti.



a teden je začela graditi velik trgovski center v Nišu v vrednosti 70 milijonov evrov, v začetku meseca pa novo 11-nadstropno »zeleno« poslovno zgradbo v Novem Beogradu v vrednosti 40 milijonov evrov. Oba namerava dokončati v 15 mesecih. Niški center bo imel 40.000 kvadratnih metrov površin, parkirišče za 850 avtomobilov, kino, restavracijo in kavarne. Po velikosti bo podoben tržnima centroma v Banjaluki in bolgarski Varni, ki ju je Delta dokončala lani.



V središču Beograda je Delta Real Estate sredi gradnje hotela Indigo, prav tako pa se pripravlja na gradnjo svojega drugega hotela v Ljubljani, za katerega je pred časom napovedala, da ga bo začela graditi letos.



Vsega skupaj bo imela v prihodnjih petih letih v Srbiji in v regiji za 400 milijonov evrov naložb, napovedujejo. Delta Holding, ena največjih zasebnih korporacij na Balkanu, raste: lani je imela 506 milijonov evrov prometa in ustvarila 43,7 milijona evrov operativnega profita (EBITDA), kar je devetodstotna rast, za letos pa napovedujejo še nekoliko večjo.