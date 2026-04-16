Mitja Margon: Jadranje ostaja ena zadnjih šol značaja

Slovenci radi govorimo o skromnosti. Kot o vrlini, ki nas definira – in morda tudi omejuje. V svetu, kjer preboj pogosto zahteva glasnost, skoraj drznost, se zdi ta tihi kodeks dvorezen. A obstajajo okolja, kjer skromnost ni slabost, temveč pogoj. Morje je eno izmed njih.

Poraz je del zmage – razmislek o pritisku, pričakovanjih in notranji moči

Ko govoriš z, jadralcem, ki je bil v več kot 40-letni jadralski karieri svetovni, evropski, sredozemski, balkanski in državni prvak v različnih jadralnih razredih, štirikratni udeleženec olimpijskih iger: tekmovalec (1996 in 2000), trener (2004), vodja jadralske ekipe (2020), pa tudi kot »turist« (2012 in 2016), dolgoletnim trenerjem in organizatorjem, predsednikom Jadralnega kluba Pirat - Portorož in ustanoviteljem ter lastnikom podjetja Sailing Point, hitro postane jasno, da jadranje ni šport spektakla, temveč proces. Počasno nalaganje izkušenj, odločitev in predvsem ljudi.

Prav ukvarjanje z ljudmi Mitjo te dni najbolj zaposluje. Pred kratkim končana velikonočna regata ni bila le tekmovanje; bila je migracija skupnosti. Več kot 500 mladih jadralcev z vsega sveta, skupaj s starši, trenerji in spremljevalci, je za nekaj dni spremenilo slovensko obalo v mikrokozmos globalnega športa. A v ozadju te navidezne lahkotnosti je stala logistika, ki jo poganja skoraj asketska predanost: do sto prostovoljcev, ki leto za letom žrtvujejo svoj čas in energijo.

»Brez entuziazma ni dogodkov,« pravi Margon. In beseda se ponavlja kot refren.

Narod zanesenjakov

Mitja Margon o jadranju kot šoli življenja: odgovornost se začne tam, kjer ni gumba za izhod.

Slovenija je, paradoksalno, športna velesila brez robustnega sistema. Margon to pove brez grenkobe, skoraj z začudenjem: uspehi nastajajo kljub strukturi, ne zaradi nje. »Smo fenomen,« pravi v podkastu Supermoč . »Ampak na ravni klubov se še vedno borimo.«

Ta razkorak – med vrhunskimi posamezniki in krhko infrastrukturo – ni značilen le za jadranje. A prav v tem športu je še bolj izrazit. Jadranje je kompleksno, drago, nepredvidljivo. In vendar, kot poudarja, tudi presenetljivo dostopno: morje in veter ostajata – vsaj za zdaj – brezplačna.

Njegova ambicija je zato skoraj radikalna: šport do 16. leta brezplačen za vse. Ideja, ki se v ekonomskem smislu zdi utopična, a v družbenem – skoraj nujna. »Izgubljamo otroke,« pravi. »Ne zato, ker ne bi imeli talenta, ampak ker nimajo dostopa.«

Sam na morju – zrelostni izpit

Od olimpijskih iger do klubskega dela: kako se gradi prihodnost slovenskega jadranja, prisluhnite v podkastu Supermoč, kjer je bil gost Mitja Margon.

V svetu, kjer so otroci vse bolj zaščiteni, jadranje ponuja redko izkušnjo: osamljenost z odgovornostjo.

Devetletnik, ki prvič sam odrine na morje, ne trenira le tehnike. Sooči se z nečim bolj primarnim – z negotovostjo. In z dejstvom, da ni gumba za izhod.

»Ko se otrok vrne sam na obalo,« pravi Margon, »vemo, da zmore.«

Ta trenutek – skoraj arhetipski – je morda bistvo jadranja. Ne rezultat, ne medalja, temveč prehod. Iz odvisnosti v avtonomijo.

In prav zato jadranje ni za vsakogar. »Mrzlo je, mokro in neprijetno,« pove brez olepševanja. »Ampak je najlepši šport.«

Poraz kot valuta

Margonova športna pot je zaznamovana z ambicijo in razočaranjem. Olimpijske igre v Sydneyju, kjer sta bila s partnerjem, izjemnim jadralcem Tomažem Čopijem med favoriti, so se končale brez medalje. A njegov pogled na poraz je skoraj poslovno pragmatičen: »Poraz je del zmagovalnega čustva.« To ni kliše, temveč razmišljanje pravih športnikov.

V jadranju, kjer se pogoji spreminjajo iz minute v minuto, popoln nadzor ne obstaja. Obstaja le priprava – in sposobnost sprejemanja nepredvidljivega. In prav tu vidi največjo povezavo s podjetništvom. Ne v romantiki svobode, temveč v disciplini odločanja. »V športu vsaj veš, kaj moraš narediti vsak dan,« pravi. »V poslu tega luksuza ni.«

Jadranje je svoboda, ki zahteva trud

Pdkast Supermoč, gost jadralec Mitja Margon

Za zunanjega opazovalca je jadranje sinonim za svobodo. A kot poudarja Margon, je ta svoboda pogojena. Na motorni jahti je dovolj pritisniti na plin. Na jadrnici moraš razumeti veter. In sebe.

»Veter pretvoriš v gibanje,« pravi. »Ampak samo, če znaš.« In prav tu – v tej transformaciji nevidnega v oprijemljivo – je morda razlog, zakaj jadranje ostaja ena zadnjih šol značaja. Ne zato, ker bi bilo romantično. Ampak ker je resnično.

Vabljeni k poslušanju podkasta Supermoč z Mitjo Margonom.