Mladi podjetniki projekta Štartaj Slovenija na skupni polici

V trgovinah Interspar so postavili ekskluzivno označeno polico z več kot 100 izdelki mladih podjetnikov. FOTO: Arhiv podjetja Spar Slovenija

Delo je medijski partner projekta Štartaj Slovenija.

Ljubljana - Projekt Štartaj Slovenija bo v trgovinah Interspar dobil novo mesto. Dobesedno. V Sparu Slovenija, ki je s partnerjema, medijsko hišo Pro Plus in oglaševalsko agencijo Formitas, v štirih letih med mladimi vzbudil pravo podjetniško gibanje, so se odločili dodatno podpreti 28 najbolj uspešnih udeležencev projekta.V vseh 13 trgovinah Interspar so predstavili ekskluzivno označeno polico z več kot stotimi izdelki mladih slovenskih podjetnikov iz dosedanjih štirih sezon projekta Štartaj Slovenija. To je, kot poudarja trgovec, prvo tovrstno prodajno mesto v Sloveniji, ki namenja poseben prostor slovenskim izdelkom ter izpostavlja njihov pomen in inovativnost.Ob odprtju police je generalni direktor Spara Slovenijarazkril, da projekt nadaljujejo – kljub negotovim časom. Kot uvod v peto sezono so dali novo priložnost tudi prejšnjim udeležencem. »Ker v podjetju Spar Slovenija s celostnim delovanjem podpiramo lokalne podjetnike, pridelovalce in predelovalce, čutimo to zavezo, da moramo stopiti skupaj in pomagati malim podjetjem, zdaj še bolj kot kadarkoli,« je dejal Mervič.V štirih letih je na Sparove police plasiralo svoje inovativne izdelke kar 36 podjetniških ekip. Velika večina jih še danes piše uspešne podjetniške zgodbe, razvija nove izdelke in ustvarja nova delovna mesta v Sloveniji.