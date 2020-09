FOTO:Mladi so tudi za jedrsko energijo

Slovenija je prvič sodelovala v sicer globalni akciji. FOTO: Jan Malec

Mreža mlade generacije, ki deluje v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS), je včeraj na Prešernovem trgu v Ljubljani izvedla informativni dogodek v okviru globalne pobude Stand Up for Nuclear. Mladi jedrski strokovnjaki so, podobno kot njihovi kolegi v 49 mestih po vsem svetu, javnosti približali jedrsko energijo in tehnologijo ter osvetlili z njo povezane mite.Več kot sto obiskovalcev stojnice je organizatorjem zastavljalo vprašanja o jedrski energiji in njeni rabi, vlogi jedrske energije pri blažitvi posledic podnebnih sprememb, varnosti jedrskih elektrarn in deležu električne energije, ki jo proizvedemo iz tega vira. Stojnica MMG DJS je bila opremljena z informativno-izobraževalnimi plakati in kljub vremenu dobro obiskana., predsednik MMG DJS, sicer zaposlen kot mladi raziskovalec na odseku za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan (IJS), je dejal, da je bilo organizatorjem v veselje razpravljati z obiskovalci. »Zanimanje javnosti nakazuje, da je ljudem mar za našo prihodnost, za čisto okolje in prehod v nizkoogljično družbo,« meni Kokalj in dodaja, da so v razpravah z obiskovalci zaznali širšo podporo jedrski energiji in navdušenje nad dogodkom, ki ponuja informacije in znanje., podpredsednik MMG, zaposlen kot mladi raziskovalec na odseku za reaktorsko fiziko IJS, je pogovore z mimoidočimi opisal enako. »Čeprav so relativno slabo poznali dejstva o tem viru energije, so bili pripravljeni prisluhniti. Dobro bi bilo v javnosti in medijih več govoriti o jedrski energiji in jedrski tehnologiji.«»Med dogodkom sem opazil, kako pomembna je osebna komunikacija za učinkovito posredovanje osnovnih informacij o jedrski tehnologiji. Zanimivo je tudi, da ljudi zanima celostna energetska slika, v kateri želijo ob drugih nizkoogljičnih virih videti tudi jedrsko energijo,« pa je dodal dr., član MMG DJS, zaposlen kot podoktorski raziskovalec na odseku za reaktorsko fiziko IJS.Globalna pobuda Stand Up for Nuclear se odvija že tretje leto zapored, letos prvič tudi s slovensko udeležbo. Namen pobude je širši javnosti predstaviti pomen jedrske energije za ohranitev čistega okolja. Lani je v pobudi sodelovalo več kot 30 mest, letos pa se je Ljubljana pridružila skupini že skoraj 50 mest, v katerih so v septembru potekali dogodki, kot so javna predavanja in razprave, shodi in drugi informativno-izobraževalni in ozaveščevalni dogodki v podporo jedrski energiji.Kot poudarja dr., predsednik DJS, so »mladi ključni za prihodnjo pravično, tehnološko nevtralno obravnavo jedrske energije«. MMG je mladinska sekcija DJS . V njej se povezuje približno 40 slovenskih jedrskih strokovnjakov z različnih področij jedrske energetike in jedrske tehnologije, ki so mlajši od 35 let. Povezani so z ENS-YGN , evropsko mrežo mlade generacije, ki deluje v okviru Evropskega jedrskega združenja (European Nuclear Society - Young Generation Network).