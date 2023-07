Mladinska knjiga: Pravi izziv je prodaja spletnih vsebin

V nadaljevanju preberite:

Skupina Mladinska knjiga je lani povečala prihodke in dobiček, letos pa je poslovanje v načrtovanih okvirih. Tradicionalni založnik išče poti do novih uporabnikov z naročniškim modelom prodaje digitalnih vsebin in optimizira poslovne procese. Kako posluje Mladinska knjiga in kaj o prihodnosti družbe pravi predsednica uprave Simona Mele?