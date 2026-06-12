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    Novice

    Mlajši vlagatelji zelo pazijo na stroške

    Skladi ETF so za vlagatelje eden najboljših produktov za dolgoročno investiranje, pravi lastnik borznoposredniške hiše Ilirika.
    V sistemu je odprtih okoli 11.100 individualnih naložbenih računov, od tega 2150 pri Iliriki, torej tržni delež 23,8 odstotka, pravi Igor Štemberger iz Ilirike DZU. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    V sistemu je odprtih okoli 11.100 individualnih naložbenih računov, od tega 2150 pri Iliriki, torej tržni delež 23,8 odstotka, pravi Igor Štemberger iz Ilirike DZU. FOTO: Leon Vidic
    Janez Tomažič
    12. 6. 2026 | 10:00
    12. 6. 2026 | 15:33
    13:13
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    Na slovenski borzni trg prihaja novost: dva sklada ETF (ang. exchanged-traded fund), ki ju bo upravljala nova, domača družba za upravljanje. Zanimali so nas ozadje in načrti.

    Ilirika je ustanovila DZU – v Sloveniji se to zgodi redko. Kakšen poslovni model ste si zamislili?

    Naš poslovni model upravljanja skladov je enak, kot so ga v zadnjih desetletjih uveljavili največji svetovni upravljavci skladov, med njimi tudi Black Rock. To je pristop, ki temelji na učinkovitosti, transparentnosti in predvsem nizkih stroških upravljanja za stranke.

    Prvi sklad te vrste je začel kotirati leta 1993 v ZDA in je sledil indeksu S&P 500. Širšo popularnost so skladi ETF dosegli predvsem po finančni krizi leta 2008, ko so vlagatelji ob visokih izgubah začeli precej pozorneje spremljati stroške upravljanja. Ko so bili trgi pod pritiskom in so bili donosi nižji, so stroški prišli bolj do izraza, zato je razlika med dražjimi vzajemnimi skladi in cenejšimi skladi ETF postala precej očitnejša ter za vlagatelja bistvena za nakup sklada.

    Ves čas smo prepričani, da so skladi ETF za vlagatelje eden najboljših produktov za dolgoročno investiranje, varčevanje in upravljanje prihrankov. Njihova ključna prednost so precej nižji stroški v primerjavi z vzajemnimi skladi, ob tem pa so donosi pogosto opazno boljši. Končni učinek je torej zelo konkreten, večji del večjega ustvarjenega donosa ostane vlagatelju, kar dolgoročno pomeni več premoženja oziroma več denarja za varčevalca.

    Ameriška industrija skladov zdaj upravlja okoli 45.000 milijard ameriških dolarjev premoženja, od tega skladi ETF že okoli 13.400 milijard dolarjev oziroma približno tretjino trga. Po napovedih analitikov naj bi skladi ETF po številu produktov klasične vzajemne sklade prehiteli že leta 2027. To jasno kaže, da ne gre več za nišni produkt, ampak za osrednji globalni produkt in model dolgoročnega investiranja.

    V Iliriki smo prednosti skladov ETF prepoznali zgodaj. Varčevanje s skladi ETF prek naše rešitve oziroma produkta Modro varčevanje vlagateljem ponujamo že od leta 2017. V naših člankih, analizah in investicijskih komentarjih ter na oddelku borznega predsedovanja Ilirike že dobro desetletje aktivno pojasnjujemo prednosti skladov ETF pred vzajemnimi skladi.

    Kakšne produkte bo DZU ponujal? Aktivno ali pasivno upravljane?

    V prvi fazi bo Ilirika ponudila dva sklada ETF, ki sta po naši oceni najboljša možna kombinacija za dolgoročno investiranje, varčevanje in upravljanje prihrankov v okviru individualnih naložbenih računov (INR).

    V primeru skladov ETF večji del večjega ustvarjenega donosa ostane vlagatelju, kar dolgoročno pomeni več premoženja oziroma več denarja za varčevalca.

    Prvi je Ilirika Sbitop TR UCITS ETF, ki ga interno imenujemo tudi Ilirika Slovenija ETF. Ta sklad ponuja zelo preprost odgovor na vprašanje, kaj kupiti na domačem trgu, saj v celoti sledi slovenskemu borznemu indeksu Sbitop TR. Z enim samim nakupom delnice Ilirika Slovenija ETF vlagatelj dejansko kupi vse slovenske delnice. Namesto da bi moral sam izbirati posamezne delnice, določati uteži in skrbeti za razpršitev, z enim nakupom kupi deleže Krke, NLB, Zavarovalnice Triglav, Save Re, Cinkarne Celje, Salusa, Petrola, Telekoma Slovenije in Luke Koper. To je preprosta, pregledna in stroškovno učinkovita rešitev za vlagatelje, ki želijo dolgoročno sodelovati pri razvoju najboljših slovenskih podjetij.

    Pri tem oznaka TR izhaja iz Total Return, kar pomeni da se dividende slovenskih podjetij znotraj sklada avtomatsko reinvestirajo, brez vmesnega obdavčenja in transakcijskih stroškov pri vlagatelju. To dolgoročno pomembno poveča skupni donos. Drugi sklad je Ilirika Global UCITS ETF oziroma Globalni ETF, ki sledi indeksu MSCI World. Ta odgovarja na vprašanje, kaj kupiti v tujini, saj indeks vključuje več kot tisoč največjih in najuspešnejših podjetij z vsega sveta, od ameriških tehnoloških velikanov, kot so Apple, Microsoft in Meta, do evropskih industrijskih in finančnih stebrov, kot so Siemens, Allianz, L'Oréal, Nestlé, Novo Nordisk, ASML in Danone.

    Tudi pri tem skladu velja avtomatsko reinvestiranje dividend. Vlagatelj tako z eno samo delnico pridobi udeleženost pri rasti več kot tisoč svetovnih podjetij in s tem robusten, globalno razpršen portfelj, ki je odpornejši na posamezne sektorske ali lokalne šoke, ob nizkih stroških. Začetni vložek je lahko že 50 evrov na mesec, omejitev navzgor pa ni.

    Prakse in kadra za ETF v Sloveniji je malo. Kako ste rešili izzive, denimo pri računovodenju?

    Na tem področju ima Ilirika borznoposredniška hiša že več kot deset let izkušenj. Sklade ETF strankam ponujamo prek mobilne aplikacije Ilirika, borznih posrednikov in lastne trgovalne platforme, zato zelo dobro poznamo tako produkt kot potrebe vlagateljev.

    Strankam bomo omogočili nakup in prodajo lastnih Ilirika skladov iz Slovenije, torej Ilirika skladov ETF, prek lastne trgovalne infrastrukture. Oba sklada bosta kotirala na Ljubljanski borzi in bosta dostopna prek Ilirike borznoposredniške družbe ter vseh drugih članov borze. To pomeni, da bo trgovanje potekalo pod enakim režimom kot pri navadnih delnicah.

    Vzporedno smo razvili in nadgradili interno infrastrukturo, ki pokriva specifične zahteve skladov ETF, od evidentiranja in skrbništva do poročanja. Pomemben del te zgodbe je tudi naša mobilna aplikacija Ilirika. Smo prva slovenska borznoposredniška hiša, ki omogoča odprtje trgovalnega in individualnega naložbenega računa povsem na daljavo, brez obiska poslovalnice, v približno petih minutah. To je za sodobnega, predvsem mlajšega vlagatelja, postal de facto standard. Velik del rešitev smo morali zgraditi sami, ker v slovenskem okolju preprosto niso obstajale.

    Stroški v Sloveniji znajo biti precej visoki. Kako se lotevate tega vidika?

    Stroški vzdrževanja družbe za upravljanje bodo seveda visoki, saj je to infrastruktura, ki jo je treba vzdrževati. Pomembno pa je, da ne nagovarjamo zgolj novih vlagateljev, ampak tudi vse stranke, ki zdaj varčujejo v vseh slovenskih vzajemnih skladih.

    Po podatkih ZDU-GIZ premoženje 365.000 vlagateljev v slovenskih vzajemnih skladih znaša 7,8 milijarde evrov, kar pomeni zelo veliko potencialnih novih strank. Ker so stroški pri nas precej nižji, vlagateljem dolgoročno ostane več ustvarjenega donosa, zato je racionalno, da pridejo k nam in vstopijo v naše sklade ETF.

    V primeru skladov ETF večji del večjega ustvarjenega donosa ostane vlagatelju, kar dolgoročno pomeni več premoženja oziroma več denarja za varčevalca.

    In ravno pri stroških se pokaže ključna razlika. Celotni skupni stroški pri obeh skladih ETF bodo za dolgoročnega vlagatelja znašali okoli 0,94 odstotka na leto. Pri primerljivih delniških vzajemnih skladih v Sloveniji je upravljavska provizija običajno od dva do 2,5 odstotka, skupni tekoči stroški pa okoli tri odstotke na leto, kar potrjujejo javno objavljena letna poročila.

    Lahko navedem še bolj očiten primer. Vlagatelj, ki bi po enem letu izstopil iz vzajemnega sklada, lahko na račun vstopne, upravljavske in izstopne provizije skupaj plača tudi do pet odstotkov stroškov, pri skladih Ilirika ETF vstopnih in izstopnih provizij ni.

    Kaj to pomeni v praksi? Vlagatelj, ki bo 10.000 evrov naložil v Ilirika ETF za petnajst let, lahko ob enaki povprečni rasti trga, recimo sedem odstotkov na leto, ustvari tudi od 2000 do 2500 evrov več neto donosa kot primerljivi vlagatelj v vzajemnem skladu. To ni kozmetična razlika, ampak vzrok, zaradi katerega so se vlagatelji in varčevalci na razvitih trgih obrnili k skladom ETF in jih sprejeli.

    Prepričani smo, da bo enak premik v daljšem obdobju tudi pri nas, kjer se mora vsak vlagatelj vprašati, zakaj bi plačeval pet odstotkov ali tri odstotke, če lahko plačuje zgolj okoli 0,94 odstotka na leto. Ilirika je prva družba v Sloveniji, ki je pri nas ponudila domači sklad ETF.

    Ali to sovpada z začetkom uporabe individualnih naložbenih računov v Sloveniji?

    Da, individualni naložbeni računi so bili vzrok za ustanovitev in uresničitev skladov Ilirika ETF. Individualni naložbeni račun oziroma INR je za sklade ETF skoraj idealen okvir, saj že od začetka ponuja logično povezavo med dolgoročnim varčevanjem, davčno učinkovitostjo in nizkocenovnim, razpršenim investiranjem. Zato je bilo hitro jasno, da so prav skladi ETF eden najboljših produktov za uporabo znotraj INR.

    INR ima dvojno davčno ugodnost. Trgovanje znotraj računa je neobdavčeno, ob izplačilu v manj kot petnajstih letih je davek 15 odstotkov, kar je še vedno ugodneje od siceršnje 25-odstotne obdavčitve pri klasičnem trgovanju z delnicami. Po petnajstih letih neprekinjenega varčevanja pa je davčna obveznost popolnoma odpisana.

    Pri Ilirika Slovenija ETF vlagatelj z enim samim nakupom dobi košarico vseh ključnih slovenskih delnic, pri Globalnem ETF pa dobi izpostavljenost do več kot tisoč največjih svetovnih podjetij. Če k temu prištejemo še avtomatsko reinvestiranje dividend, ki vlagatelju prihrani vmesne stroške in pospeši učinek obrestno-obrestnega računa, dobimo kombinacijo, ki odpira pot do potencialno popolne davčne oprostitve donosov po petnajstih letih.

    Kakšen tržni delež ima Ilirika pri INR? Je produkt izpolnil vaša pričakovanja?

    V sistemu je odprtih okoli 11.100 INR, od tega 2150 pri Iliriki, torej tržni delež 23,8 odstotka. Pričakovali smo veliko zanimanje in pri tem se nismo ušteli. Res pa je, da sta ameriški napad na Iran in posledična geopolitična negotovost povzročila nekoliko previdnosti pri vlagateljih. Tak scenarij smo sicer predvideli vnaprej: ob vsakem zaostrovanju regionalne krize se začasno umikajo vlagatelji iz delniških produktov. To je naravni odziv, pri varčevanju za petnajst ali dvajset let pa je ravno disciplina v takih trenutkih tisto, kar dela razliko. Zgodovinski podatki to potrjujejo več kot prepričljivo: globalni indeks MSCI World je v zadnjih petih letih prinesel povprečno 13,9-odstotno letne donosnosti, slovenski Sbitop pa kar izjemnih 36 odstotkov na leto, kar pomeni, da bi se 10.000 evrov, vloženih pred petimi leti, v MSCI World danes povzpelo na slabih 19.200 evrov, v Sbitop pa na skoraj 46.500 evrov. Sporočilo je torej jasno, dolgoročno je smiselno in pametneje je varčevati v skladu ETF kot v klasičnem vzajemnem skladu ali na bančnem depozitu, ki ob inflaciji izgublja realno vrednost. Prav zato vstopamo na trg s povsem jasno mislijo: prvič v zgodovini slovenski vlagatelj v okviru INR svoj prihranek lahko razprši prek domačega sklada ETF, upravljanega v Sloveniji, ki sledi domačemu indeksu Sbitop TR in vključuje naša najboljša podjetja. Skozi drugi sklad pa odpiramo še vrata v svet, do tisoč največjih globalnih podjetij, vse skupaj pri stroških, ki so približno trikrat nižji od stroškov klasičnih vzajemnih skladov. To ni samo nova naložbena izbira, to je strukturni premik za slovenski kapitalski trg in resnična priložnost, da slovenski vlagatelj končno varčuje pod enakimi pogoji kot vlagatelj v Frankfurtu ali New Yorku. Naša sklada Ilirika ETF sta tukaj. Začnete lahko že danes, že s 50 evri na mesec.

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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
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    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
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    Kultura  |  Oder
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    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
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    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
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    Šport  |  Kolesarstvo
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    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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    Novice  |  Znanoteh
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    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
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