Zadružna mlekarna, ki po novem stavi še na veganske izdelke

Mlekarna Celeia, ki je v lasti petnajstih kmetijskih zadrug, je imela lani 325.000 evrov dobička, letos ga načrtujejo okoli pol milijona evrov. Prihodkov bo manj, kot so načrtovali, saj so prvo polovico leta zelo zaznamovale presežne količine mleka v vseh evropskih mlekarnah. Povprečna cena mleka bo letos nižja od lanske. Mlekarna pa se po novem podaja tudi na veganski trg. Znanje s področja fermentacije so izkoristili za povsem novo linijo izdelkov, ki so izključno rastlinskega izvora.

Mlekarna Celeia odkupuje mleko od približno 600 kmetij z območja kmetijskih zadrug, ki so solastnice mlekarne. Predlani so odkupili skupno 67 milijonov litrov mleka, lani 71 milijonov litrov, letos ocenjujejo, da jih bodo odkupili 75 milijonov litrov. Če so se količine povečale, je povprečna odkupna cena mleka padala. V letih 2024 in 2025 je znašala 0,49 evra za liter, ocena za letos je 0,44 evra za liter, je povedal direktor Mlekarne Celeia Vinko But: »V te vrednosti so všteti stroški prevoza, ki znaša okoli 1,8 centa.«