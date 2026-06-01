Mobilni telefon vse bolj prevzema vlogo denarnice

Plačilne kartice ostajajo med Slovenci najbolj razširjen način plačevanja, saj jih z njimi na tedenski ravni plačuje kar 86 odstotkov. Pravi preboj pa so doživela mobilna plačila.

Na plačilne kartice se vsak dan zanese 29 odstotkov vprašanih. Absolutni zmagovalec v denarnicah pa ostajajo debetne kartice, saj jih ima v uporabi kar 90 odstotkov vprašanih. Sicer se povečuje tudi zvestoba izbranim karticam, saj ima največji delež vprašanih v uporabi le eno ali dve kartici. Pri tem kot glavne razloge za njihovo uporabo navajajo široko uporabnost pri vsakdanjih nakupih, na spletu in na bencinskih servisih.

Poleg tega pri uporabnikih mobilni telefon vse hitreje prevzema vlogo 'nove denarnice', saj mobilna plačila – slednja je uporabilo že 73 odstotkov Slovencev – postajajo nova norma pri vsakodnevnih opravilih, kot so nakupi v trgovinah in na spletu ter gostinske storitve (glej graf). In kot še med drugim razkriva letošnja raziskava Masterindex, ki jo je za družbo Mastercard izvedel Institut Mediana na reprezentativnem vzorcu več kot tisoč posameznikov s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI), v Sloveniji digitalna preobrazba dobiva nov pospešek, predvsem skozi mobilne in biometrične rešitve.

Optimizem pri spletnem nakupovanju

Spletno nakupovanje je postalo ustaljena praksa slovenskih potrošnikov, saj tri četrtine vprašanih na spletu nakupuje vsaj enkrat na mesec. Letošnja raziskava pa razkriva pomemben premik v mentaliteti potrošnikov, t. i. optimizem pri porabi. »Ta se ne kaže le v številu nakupov, temveč tudi v njihovi vsebini. Slovenci se po obdobju previdnosti spet pogosteje odločajo za nakupe, povezane z življenjskim slogom, prostim časom in obdarovanjem.

V zadnjem letu so tako največji skok doživele kategorije, ki niso nujne življenjske potrebščine, temveč prinašajo zadovoljstvo in nove izkušnje. Med te spadajo darila, rože in knjige, ki jih na spletu kupuje že kar 27 odstotkov. Opazen porast je zaznati tudi pri nakupih letalskih vozovnic in turističnih nastanitev, ki jih prek spleta opravlja že skoraj 45 odstotkov vprašanih. Statistično značilno rast opažamo še pri nakupih vstopnic za kulturne in zabavne dogodke, ki jih na spletu kupuje že več kot tretjina vprašanih (37 odstotkov).«

Digitalna prihodnost

Več kot tretjina vprašanih (35 odstotkov) si tudi predstavlja prihodnost, v kateri bi mobilne aplikacije v celoti nadomestile fizične plačilne kartice. Pri tem je raziskava še razkrila, da čeprav si Slovenci želijo hitrosti in udobja digitalnih rešitev, pa kar 88 odstotkov vprašanih še vedno meni, da je fizični nadzor nad plačilno kartico med samim postopkom plačevanja zelo pomemben. In prav ta potreba po združevanju najvišje stopnje varnosti in preproste uporabe vodi do tega, da se načini potrjevanja plačil vztrajno modernizirajo (glej infografiko).

Rezultati raziskave sicer še razkrivajo, da Slovenci sprejemajo digitalna plačila kot hiter, priročen in zaupanja vreden način plačevanja. Pri tem tokenizacija igra čedalje pomembnejšo vlogo pri krepitvi varnosti in zaupanja uporabnikov. To se ujema, kot navajajo, tudi s širšo strategijo družbe Mastercard, da do leta 2030 doseže stoodstotno tokenizacijo.

Plačevanje vse bolj neviden del izkušnje

Plačevanje postaja vse bolj neviden in intuitiven del uporabniške izkušnje, poudarja Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Plačevanje postaja vse bolj neviden in intuitiven del uporabniške izkušnje, poudarja, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard. Po njegovem to kaže na visoko raven zaupanja v digitalne storitve in pripravljenost uporabnikov na nove tehnologije. »Obenem vstopamo v obdobje, ko bodo umetna inteligenca, digitalni agenti in nove platforme vse pogosteje sodelovali tudi pri procesu nakupovanja in plačevanja, zato postajata zaupanje in varnost digitalne ekonomije pomembnejša kot kadarkoli prej. Verjamemo, da prihodnost plačevanja ne bo temeljila le na hitrosti, temveč tudi na občutku varnosti, enostavnosti in zaupanja – ne glede na to, ali uporabnik plačuje v trgovini, na poti ali prek digitalnih platform prihodnosti,« še dodaja Luka Gabrovšek.

Zaupanje in varnost digitalne ekonomije postaja pomembnejša kot kadarkoli prej.

Brezskrbna popotovanja

Slovenci so še vedno zvesti popotniki, saj kar 74 odstotkov vprašanih načrtuje poletno potovanje v tujino. V tem segmentu se drastično spreminja način upravljanja financ na poti, saj gotovina v tujini vztrajno izgublja svojo moč. »Še pred nekaj leti je skoraj polovica Slovencev (46 odstotkov v 2022) za nastanitev plačevala z gotovino, letos pa se je ta delež zmanjšal na rekordno nizkih 34 odstotkov. Vse več je tudi t. i. digitalnih dopustnikov, saj že več kot tretjina Slovencev (35 odstotkov) v tujini s kartico pokrije več kot tri četrtine vseh svojih stroškov. Kot ključno prednost uporabe kartic na potovanjih uporabniki izpostavljajo njihovo široko sprejetost (86 odstotkov).«